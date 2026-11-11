Россия возвращается к ультиматумам 2021 года на переговорах с США и Украиной – ISW

На трехсторонних переговорах в Абу-Даби россияне не хотят говорить о завершении войны против Украины. Вместо этого они снова требуют "возвращения НАТО к границам 1997 года" – под видом обсуждения "новой архитектуры безопасности".

Тем временем американцы якобы предложили изменить административные границы Донецкой и Луганской областей, чтобы Кремль наконец смог "освободить" весь Донбасс. Подробности сообщили в Институте изучения войны (ISW)

Кремль в Абу-Даби добивается сокращения присутствия НАТО в Европе

По итогам первого дня трехсторонних переговоров в Абу-Даби аналитики констатировали: Кремль пытается сосредоточить обсуждение на значительных изменениях европейской архитектуры безопасности. Другими словами, агрессор сосредоточен на попытке возродить свои ультиматумы 2021 года, адресованные США и НАТО, о сокращении присутствия Североатлантического альянса в Европе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 10 ноября заявил, что "абсолютно разумно" сначала договориться о будущем европейской архитектуры безопасности, а лишь потом переходить к урегулированию войны в Украине.

То же, по сообщениям СМИ, сказал неназванный представитель российской делегации: по его словам, завершение войны в Украине на этих "мирных переговорах" является "лишь одним пунктом" в более широкой дискуссии об архитектуре безопасности и "подчинено" главной цели переосмысления "всеобъемлющей" и "неделимой" архитектуры безопасности Европы.

"Российские заявления о европейской архитектуре безопасности касаются требований России от декабря 2021 года к НАТО прекратить развертывание нового оружия и военного персонала в государствах, которые присоединились к альянсу после 1997 года, что по сути дает России право вето на политику НАТО и ограничивает суверенный выбор государств относительно вступления в блок. Кремль недавно возобновил свои первоначальные требования к НАТО от 2021 года, что противоречит заявлениям бывшего старшего советника президента США Джареда Кушнера, сделанным в последние дни, о том, что каждая страна должна сохранить свой суверенитет и власть над собственной безопасностью и альянсами после мирных переговоров о прекращении войны в Украине, и что НАТО останется центральным элементом европейской коллективной обороны", – подчеркнули в ISW.

Кремль лжет об "угрозах безопасности России"

Кремль неоднократно пытался оправдать захватническую войну против Украины ложью об угрозах безопасности РФ, напомнили аналитики.По версии агрессора, такую угрозу якобы представляло возможное присоединение Украины к НАТО.

В ISW добавили, что Кремль давно утверждает, что расширение НАТО было одной из "коренных причин" войны, которые должны разрешить мирные переговоры. Однако ни НАТО, ни Украина на самом деле не предприняли никаких существенных шагов для вступления Украины в Альянс в период с 2008 по 2022 год.

"НАТО никогда не представляло угрозы безопасности России, но Путин вторгся в Украину в 2022 году, чтобы разрушить единство НАТО и Запада, как давно отмечает ISW. Продолжительная кампания когнитивной войны Кремля, которая ложно обвиняет НАТО и Украину в угрозе суверенитету России, призвана оправдать усилия России по восстановлению контроля над бывшими советскими государствами и не отражает подлинной обеспокоенности России своей безопасностью", – отмечается в материале.

Украина и союзники настаивают на надежных гарантиях безопасности и участии Европы в переговорах

Американские, украинские и европейские чиновники согласились с необходимостью надежных гарантий безопасности для Украины после войны и участия европейских чиновников в будущих многосторонних переговорах о прекращении войны в Украине. И то и другое Кремль неоднократно и прямо отвергал.

Согласия по этому вопросу американские, украинские и европейские чиновники достигли на трехсторонних переговорах в Абу-Даби.

"Государственный секретарь США Марко Рубио, переговорщики президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер 9 и 10 ноября подчеркнули, что для долгосрочного урегулирования войны необходимы надежные гарантии безопасности для Украины после войны, будущее участие европейских должностных лиц в мирных переговорах и прямое взаимодействие между Россией и европейскими должностными лицами по более широким геополитическим договоренностям в области безопасности", – говорится в материале.

В ISW добавили, что ряд западных СМИ сообщил, что США обратились к Кремлю с вопросом, согласится ли Москва на гарантии безопасности для Украины со стороны США и НАТО по статье 4 и статье 5 Договора о коллективной безопасности, которые позволят Украине запрашивать консультации с государствами НАТО, когда территориальная целостность Украины находится под угрозой, и получать помощь от альянса в случае будущего нападения.

"Российские чиновники неоднократно отвергали идею гарантий безопасности Запада для Украины с 2025 года и возможность того, что европейские чиновники будут иметь место за столом переговоров, пока европейская позиция не будет полностью соответствовать максималистским требованиям России", – отметили в ISW.

Лавров 10 ноября заявил, что встречи США с европейскими представителями в Абу-Даби не являются "перспективным подходом" к переговорам.

Тем временем депутат Государственной думы России Александр Асафов 10 ноября заявил, что ожидания России от переговоров в Абу-Даби "довольно скромные", а участие Европы в переговорах может "парализовать" переговоры еще до их начала.

"Эти заявления согласуются с явными отказами Москвы в предыдущие недели от участия Европы в переговорах о прекращении войны в Украине и противоречат заявлениям США, Украины и Европы в пользу включения европейских чиновников в будущие мирные переговоры", – подчеркнули аналитики.

США предлагают "перенести" границы Донецкой области вместо вывода ВСУ из неоккупированной части региона

На фоне переговорного процесса в Абу-Даби издание The Economist рассказало, что американские переговорщики сделали Киеву неожиданное предложение: изменить административные границы Донецкой и Луганской областей. Если за их пределы будет вынесена пока не оккупированная Россией часть областей – Россия сможет объявить о полном захвате Донбасса, считают американцы. Соответственно – войну можно будет завершить без вывода Сил обороны из подконтрольной части Донецкой и Луганской областей, которые РФ не смогла оккупировать.

Новые административные границы этих областей проходили бы по линии соприкосновения, писали СМИ.

Линия соприкосновения. Источник: DeepState

"Однако президент России Владимир Путин продемонстрировал, что его территориальные амбиции в Украине выходят далеко за пределы Донбасса. Россия незаконно аннексировала Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области в сентябре 2022 года, и Кремль давно заставляет российское общество ожидать, что незаконная аннексия Россией этих частей Украины будет постоянной. Российские чиновники также регулярно утверждают, что "Новороссия" – аморфный выдуманный регион на юге и востоке Украины – является неотъемлемой частью России. В частности, "Новороссия" включает не только оккупированный Крым и четыре области, которые Россия незаконно аннексировала, но и Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую области", – напомнили в ISW.

Россия создает параллельную реальность на поле боя

Аналитики в очередной раз отметили, что Путин и российское военное командование создали ложную реальность, основанную на преувеличенных заявлениях о значительном продвижении войск РФ вдоль линии фронта. И любые дискуссии о "перекраивании" административных границ на основе линии фронта Кремль попытается перевернуть в интересах России.

Высокопоставленные российские военные и политические чиновники регулярно делают откровенно ложные заявления о продвижении России на линии фронта, часто – приписывая десятки километров к реальной линии фронта.

В частности, 2 сентября Путин заявил, что российские войска захватили Святогорск (14 километров к северо-западу от Лимана), несмотря на то, что украинские контратаки отодвинули линию фронта более чем на 20 километров к востоку от населенного пункта.

Святогорск, Донецкая область. Источник: DeepState

Утечка карты министерства обороны России (МО) за апрель 2026 года также продемонстрировала, что российское военное командование имеет сильно искаженное представление о линии фронта, а заявления о продвижении России в западной части Запорожской области намного превосходят даже самые смелые заявления российских военных блогеров того времени.

Министерство обороны России также сделало несколько ложных заявлений за последние месяцы об окружении украинских войск на севере Харьковской области и в Доброполье Донецкой области, не предоставив никаких доказательств этих заявлений.

Доброполье, Донецкая область. Источник: DeepState

Север Харьковской области. Источник: DeepState

"Эти преувеличения являются частью более масштабных усилий когнитивной войны, цель которых – убедить Запад заставить Украину капитулировать перед требованиями России. Такой огромный разрыв между реальными условиями на поле боя и официальными заявлениями России о линии фронта затруднит любые попытки изменить административные границы Донецкой и Луганской областей и грозит тем, что Москва заявит, будто владеет большей территорией, чем на самом деле", – отметили в ISW.

Как рассказывал OBOZ.UA, в ISW ранее предупредили, что Россия модифицирует зенитные и баллистические ракеты, чтобы расширить масштабы ударов по Украине.