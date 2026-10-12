"Россия не остановится": Туск указал на угрозы для Европы в связи с планами Кремля. Видео

Россия стремится не только установить контроль над Украиной, но и коренным образом изменить архитектуру безопасности в Европе, вернув своё влияние на тот уровень, который она имела до 1989 года. Москва не остановится на попытках доминировать в Украине, поэтому европейские государства не должны демонстрировать слабость перед российской агрессией.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Информацию об этом собрал OBOZ.UA.

Россия стремится изменить архитектуру безопасности в Европе

Туск подчеркнул, что хорошо помнит уроки Второй мировой войны и то, как нацистская пропаганда пыталась убедить мир в ответственности Польши за немецкую агрессию. По его словам, сегодня Москва использует схожие методы, а подобные нарративы все чаще звучат и в некоторых европейских столицах.

Польский премьер призвал не позволять России перекладывать ответственность за войну на Украину и подчеркнул опасность российской пропаганды, которая пытается исказить причины агрессии. Он отметил, что все стремятся к миру и не хотят дальнейшей эскалации, однако достичь настоящего мира через слабость невозможно.

"Путь к миру не лежит через слабость. Путь к миру — через остановку агрессора всеми доступными средствами", — подчеркнул Туск.

Туск указал на угрозы для Ев... Источник: Скриншот Развернуть

Отдельно глава польского правительства обратил внимание на стратегические цели Кремля. По его словам, Россия хочет доминировать в Украине, но ее амбиции этим не ограничиваются.

"Россия хочет, и мы это знаем, перестроить архитектуру безопасности в Европе. Назовем вещи своими именами: Россия хочет разрушить существующую архитектуру безопасности в Европе", — заявил премьер-министр Польши.

Туск также отметил, что Москва стремится вернуться к системе влияния, существовавшей до 1989 года.

Напомним, в НАТО предупредили Польшу об угрозе со стороны России. По словам премьер-министра Дональда Туска, Москва может быть готова к конфронтации с Альянсом уже в 2027 году.

Как писал OBOZ.UA, Дональд Туск предупредил о возможных провокациях России против стран НАТО. По словам польского премьер-министра, ближайшие полгода могут стать решающими для безопасности Европы, а Польша и Альянс должны быть готовы к различным сценариям развития событий.