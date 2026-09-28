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Новости политики / Мнения
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Россия сама не остановится. Найдутся ли в Европе лидеры, готовые остановить ее первыми?
Владимир Путин
Фактически нет сомнений в том, что враг вернулся к стратегии эскалации.
Ничего нового. Захват части Грузии "прикрыли" попыткой аннексии Крыма. Крым – попыткой захватить весь Донбасс. Донбасс – попыткой покорить всю Украину.
Не получается…
Как еще повысить ставки?
Есть три очевидных варианта:
Первый – ядерный шантаж. Уже пробовали в 2022 году. Получили "по рукам". Вероятность сейчас низкая.
Второй – продолжать в Украине, с акцентом на террор против гражданского населения. Для принуждения к капитуляции. Надеются, но сомневаются, что сработает.
Третий – все-таки атаковать, так или иначе, соседние страны НАТО и ЕС, чтобы напугать европейцев и повлиять на помощь Украине.
Что легче сделать и "продать" своим подданным?
Кажется, ответ лежит на поверхности.
И не ищите какой-то человечности и оценки потерь у тех, кто уже перешел все границы.
Их поведением руководит абсолютно невротическое мышление, где нет места логике – только сплошные комплексы.
Эта истерика – от бессилия и осознания того, куда все это идет. И будущее вполне предсказуемо. Но негативные последствия уже налицо, и они еще принесут много бед.
"Переговоры" здесь уже не помогут. Невротик будет продолжать свое преступное дело, пока его стратегия приносит хоть какой-то результат.
Он не остановится, пока его не остановят силой.
В итоге: пока ключевые страны Европы реально не включатся в войну на стороне Украины – война в Европе будет продолжаться.
Единственный способ не дать россиянам растянуть войну на годы – сделать несколько шагов на опережение. Сделать эти шаги в более выгодных условиях, чем ждать, когда сапог российского солдата ступит и на вашу землю.
Шанс еще есть.
Может, все-таки найдутся наконец лидеры, которые не упустят его.
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Источник:Фейсбук Валерия Чалого
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