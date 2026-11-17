"Россия не выиграет войну": Стубб объяснил, почему европейским лидерам нужен прямой диалог с Путиным

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что европейские лидеры должны самостоятельно вести переговоры с правителем России Владимиром Путиным. По его словам, Европа слишком долго возлагала ответственность за взаимодействие с Москвой на Соединенные Штаты, что было безответственным решением.

Финский лидер подчеркнул, что во время контактов с Кремлем европейские страны должны придерживаться общей позиции и доносить одинаковые послания. Об этом Стубб заявил в интервью изданию Financial Times.

Почему Стубб призывает Европу говорить с Путиным напрямую

Стубб, который в прошлом месяце разговаривал с Путиным по телефону, заявил, что американские переговорщики заслуживают признания за возобновление переговоров между Москвой и Киевом, а также за поддержку участия Европы в будущем переговорном процессе.

В то же время он убежден, что европейские лидеры должны активнее участвовать в прямом взаимодействии с российским правителем.

"Мы слишком долго передавали взаимодействие Европы с Россией на аутсорсинг, и я считаю это безответственным. Теперь, когда у нас есть рамки… я считаю, что европейские лидеры должны напрямую взаимодействовать с Путиным, донося одно и то же послание… (и) придерживаясь общих тезисов", – сказал президент Финляндии.

Стубб сравнил будущее Европы с Ялтинским и Хельсинкским соглашениями

Президент Финляндии отметил, что Европа оказалась на перепутье между двумя историческими сценариями. Первый связан с Ялтинским соглашением 1945 года, которое направило Центральную и Восточную Европу в советскую орбиту.

Второй вариант – Хельсинкские соглашения 1975 года, которые смягчили напряженность между Востоком и Западом и способствовали утверждению национального суверенитета, территориальной целостности и прав человека.

На вопрос, находятся ли Соединенные Штаты в так называемом Ялтинском лагере, Стубб ответил, что надеется на обратное.

"Мы не знаем, на чью сторону склонятся США сейчас. Вероятно, сейчас они больше склоняются к Ялтинскому лагерю, но в будущем могут больше склониться к Хельсинкскому", – отметил он.

Стубб заявил, что Россия не выиграет войну

Несмотря на неопределенность относительно позиции Вашингтона, президент Финляндии подчеркнул, что это не должно мешать Европе продолжать диалог.

По его словам, европейские страны должны понимать, что Россия не одержала победу в войне против Украины и не сможет ее выиграть.

"Но это не мешает нам вести диалог, и я считаю, что мы должны продолжать это делать. Мы должны понимать, что Россия не выиграла эту войну. И, честно говоря, она ее и не выиграет", – заявил Стубб.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Финляндии Александр Стубб рассказал о своих впечатлениях от телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным, который состоялся в конце октября при участии премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере. Путин был хорошо подготовлен к беседе, внимательно слушал собеседников, но не продемонстрировал изменения позиции по Украине.