"Россия не отреагировала ни на одно из предложений по снижению интенсивности боевых действий": Зеленский обратился к лидерам НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине и призвал союзников усилить поддержку Украины. Он подчеркнул, что Киев неоднократно предлагал шаги по снижению интенсивности боевых действий, однако Москва не ответила на эти инициативы миром.

Глава государства также призвал партнеров помочь Украине подготовиться к зиме, в частности усилить противовоздушную оборону. Отдельно Зеленский поднял вопрос о будущих гарантиях безопасности и заявил, что Украине следует предоставить возможность вступить в НАТО.

Россия не отвечает на предложения о снижении интенсивности боевых действий

Зеленский подчеркнул, что Украина неоднократно предлагала шаги для снижения интенсивности боевых действий и не прибегала к повышению ставок. В то же время Россия, по его словам, продолжает игнорировать эти инициативы и не демонстрирует готовности к мирному ответу.

Президент призвал лидеров стран НАТО инвестировать в укрепление безопасности и повышение устойчивости своих государств. Он отметил, что нет оснований рассчитывать на то, что Россия в ближайшее время кардинально изменится.

"Кто-то здесь еще верит, что однажды Россия просто снова станет мирной и безопасной? Достаточно взглянуть на последние 100 лет российской истории… Нет оснований считать, что Россия станет другой страной за один или пять лет", – сказал глава государства.

По его убеждению, страны должны быть готовы к любым угрозам со стороны России и обладать достаточными силами для самообороны независимо от того, какой будет дальнейшая политика Москвы.

Зеленский призвал НАТО не оставлять Украину в стороне

Во время выступления в Берлине президент предупредил, что российская агрессия продемонстрировала опасность ситуации, когда Украину оставляют вне важных решений по безопасности Европы.

"Российская агрессия показала, что, когда Украину оставляют в стороне и когда нет четкого понимания того, как следует защищать Европу, может случиться все что угодно", – подчеркнул Зеленский.

Он также приветствовал ночные удары по территории России и отметил, что Украина продолжает находить способы восстанавливаться после каждой российской атаки.

"Сегодня Россия ощущает наш ответ на всем своем пути – от Западной Сибири, где горят ее нефтеперерабатывающие заводы, до побережья Ливии, где тонут ее военные корабли", – заявил президент.

Зеленский призвал усилить ПВО Украины перед зимой

Отдельное внимание во время выступления президент уделил поддержке Украины накануне зимы. Он призвал партнеров оказать необходимую помощь, в частности усилить украинскую противовоздушную оборону.

Зеленский подчеркнул, что эффективная защита от российских атак не только поможет сохранить безопасность страны, но и создаст лучшие условия для дипломатических усилий.

"Чем сильнее наша оборона, тем меньше шансов у России прорвать ее и тем больше шансов на успех в дипломатии", – отметил президент.

Зеленский объяснил, почему Украине необходимо членство в НАТО

Во время выступления глава государства также высказался о гарантиях безопасности для Украины, которые могут предусматривать обязательства партнеров, аналогичные статье 5 НАТО, в случае заключения мирного соглашения с Россией.

Зеленский отметил, что сейчас по поводу таких гарантий остается много вопросов, на которые у Украины нет четких ответов. В частности, непонятно, какие именно страны поддержат Киев в случае нового нападения, какие конкретные меры они предпримут и будут ли войска партнеров заранее размещены на украинской территории.

"Когда мы говорим о гарантиях, подобных статье 5, нам нужны ответы. Нам нужны ответы на конкретные вопросы. Какие страны поддержат Украину, если она снова подвергнется нападению, что именно сделают наши партнеры в ответ? Какие войска будут размещены на нашей территории заранее? Сколько это будет стоить и действительно ли это сработает? Все это непросто, и пока у нас нет четких, конкретных ответов на подобные вопросы", – пояснил президент.

Вместо этого Зеленский заявил, что Украине следует просто позволить вступить в НАТО. Таким образом, он фактически поставил вопрос о членстве в Альянсе как альтернативу гарантиям безопасности, относительно практического механизма которых до сих пор нет конкретных ответов.

На днях американский представитель сообщил о продвижении переговоров о гарантиях безопасности, европейской интеграции Украины и плане послевоенного восстановления. Он подчеркнул, что Вашингтон хочет достичь договоренностей с участием Украины и европейских партнеров, а не навязывать им односторонние решения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Кремле отреагировали на идеи США о гарантиях безопасности для Украины по модели НАТО.