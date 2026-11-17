Россия не хочет заключать перемирие в Черном море без одного "условия": в Турции раскрыли подробности

Россия отказывается соглашаться на временное прекращение огня в акватории Черного моря. Агрессор намерен рассматривать вопрос безопасности на воде, только в том случае, если этот шаг будет сопровождаться подписанием полноценного и долгосрочного мирного соглашения с Украиной.

Однако пока Москва не заинтересована в локальных договоренностях на море в отрыве от общего урегулирования войны. Об этом в эфире телеканала TRT Haber заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Позиция Кремля и главные препятствия

По словам главы турецкой дипломатии, помимо привязки к глобальному мирному договору, диалог блокируют еще несколько факторов. Фидан назвал статус Донбасса главным камнем преткновения как для морского перемирия, так и для завершения боевых действий в целом.

Москва требует передачи под свой контроль всей неоккупированной части региона (около 11–12% территории по российским подсчетам или 18% – по украинским), однако Киев категорически отвергает эти требования.

Кроме того, российская сторона также выдвигала требование о полном прекращении поставок западного вооружения для Украины морским путем в качестве обязательного пункта для тишины в акватории.

Роль Анкары и будущее соглашение

Несмотря на отказ Москвы от локального перемирия, Турция продолжает искать пути для сближения позиций сторон. Фидан сообщил, что у Анкары уже есть конкретные наработки для создания основы будущего взаимопонимания, однако раскрывать их детали министр отказался, назвав это преждевременным.

Также глава турецкого МИД подчеркнул, что будущий мирный договор выйдет далеко за рамки двусторонних отношений Киева и Москвы и заложит новую архитектуру безопасности в Европе. Помимо фиксации линии прекращения огня и предоставления гарантий безопасности Украине, участникам переговоров предстоит определить судьбу антироссийских санкций и замороженных российских активов, которые могут быть направлены на восстановление украинской инфраструктуры.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с российским диктатором Путиным в Турции. Он надеется, что Реджеп Тайип Эрдоган поможет организовать переговоры, поскольку имеет свои связи с главой Кремля.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов ответить на телефонный звонок президента Украины Владимира Зеленского. В Москве утверждают, что никогда не отказывались от международных контактов.