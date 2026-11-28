Россия может готовить операцию под чужим флагом в Молдове, чтобы сорвать ее выход из СНГ – ISW

Страна-агрессор Россия продолжает предпринимать попытки влияния на внутриполитические процессы стран ближайшего зарубежья. Москва может готовить операцию под ложным флагом с целью дискредитировать курс Молдовы на дистанцирование от России.

Таким образом агрессор хочет убедить молдавское общество в необходимости сохранения тесных связей с РФ. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Предупреждение о провокации в Кишиневе

Посольство России в Кишиневе 26 ноября распространило заявление о якобы полученных данных о готовящейся провокации в Молдове в ближайшие дни, которая может навредить российско-молдавским отношениям. При этом в дипломатическом ведомстве не привели никаких конкретных деталей о том, в чем именно может заключаться эта "провокация" и кто за ней стоит.

Вместо этого посольство обратилось к молдавским властям с призывом противодействовать силам, якобы подталкивающим страну к конфронтации с Россией, и воздерживаться от шагов, ведущих к дальнейшей эскалации.

Контекст отношений двух стран

По оценке ISW, заявление российского посольства прозвучало на фоне участившихся случаев залета российских беспилотников на территорию Молдовы, а также на фоне последовательного отдаления Кишинева от Москвы.

Параллельно с этим давление усиливается и по линии СНГ. В частности, 26 ноября генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев заявил, что после выхода из организации Молдове придется выплатить несколько миллионов долларов долга.

В ISW считают, что это предупреждение, вероятно, призвано удержать Кишинев от окончательного выхода из структуры, где доминирует Россия. Официальный выход Молдовы из СНГ запланирован на апрель 2027 года. Фактическое участие в заседаниях организации страна приостановила еще в 2022 году после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Постоянный представитель РФ при уставных и других органах СНГ Александр Лукашевич ранее жаловался, что решение о выходе из Содружества было принято руководством Молдовы без широкого общественного обсуждения. По его словам, такой вопрос должен выноситься на всенародный референдум.

РФ пытается сохранить Молдов... Источник: Google maps Развернуть

Напомним, Молдова официально выйдет из состава Содружества Независимых Государств в начале апреля 2027 года. Это произойдет 8 апреля, по истечении установленного законом 12-месячного срока с момента официального уведомления о выходе из организации.

Как сообщал OBOZ.UA, Палата депутатов Румынии одобрила законопроект об объединении Румынии и Республики Молдова. Законодательную инициативу внесла в парламент партия SOS România. Этот законопроект уполномочивает правительство Румынии незамедлительно начать переговоры о завершении процесса объединения с властями Кишинева.