Блог | Россия больше не хочет быть Америкой. Теперь ее мечта – стать Северной Кореей

Искусственный интеллект эффективен в тех руках, в которых есть интеллект.

Хакеры из Северной Кореи кладут криптобиржу, выводят 6 млрд долларов, подвешивают весь рынок криптовалют и, возможно, запускают того самого черного лебедя, который должен привести к лопанию пузыря искусственного интеллекта и глубокому финансовому кризису.

Хакеры из российского ГРУ – взламывают приложение "Тревога" у украинцев и наваливают туда и про ядерку, и про химическую атаку, и про уличные бои. Да уличные бои на фоне взрывов в небе и потенциальной химической атаки – это обычный вечер возле Форы в любом районе Киева. А если рядом есть еще и "Белый налив", то этого просто не избежать.

Теперь, в принципе, понятно, почему россияне с таким восторгом рассказывают о славных курортах Северной Кореи и запускают северокорейское кино в своих кинотеатрах. Вместо Голливуда. Тем более они слышали где-то, как-то, что корейская музыка и сериалы очень популярны среди молодежи. Просто забыли уточнить, какой именно Кореи это творчество. Или наоборот.

Ну правильно. Догнать Америку уже утопия. Можно теперь догнать Северную Корею. Причем сама она, Северная Корея, очень быстро "догоняет" саму Россию изнутри. Все очень гармонично.