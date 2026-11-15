Россия берет один регион на прицел и несколько суток сосредоточивается на ударах по нему, – Зеленский

Российские войска выбирают отдельные регионы Украины в качестве основных целей для ударов и в течение нескольких суток сосредоточивают атаки на их энергетической инфраструктуре. Больше всего попаданий с начала сентября зафиксировали в Днепропетровской области – 131, а также в Киевской, Житомирской и Сумской областях.

О последствиях атак и ситуации с восстановлением электроснабжения президент Владимир Зеленский рассказал в вечернем обращении 15 ноября.

Глава государства отметил, что особое внимание в течение дня было приковано к Запорожью и Днепропетровской области. Там после российских ударов произошли масштабные отключения электроэнергии, а ремонтные бригады продолжают восстанавливать поврежденные сети.

Атаки на энергетику

По словам Зеленского, российские войска действуют по тактике сосредоточения ударов на одном регионе. В течение нескольких суток они атакуют различные объекты энергетической инфраструктуры, в частности сети и подстанции.

"Россияне действуют так: выбирают один регион в качестве специальной цели и несколько суток сосредоточивают удары по этому региону – по всему, по сетям, по подстанциям", – сказал президент.

Он привел статистику попаданий с начала сентября. Больше всего их зафиксировали в Днепропетровской области – 131. В Киевской области было 125 попаданий, а в Житомирской и Сумской областях – более сотни в каждой области.

Восстановление электроснабжения

Зеленский сообщил, что в Запорожской и Днепропетровской областях продолжают восстанавливать электроснабжение. Части потребителей уже вернули свет, однако впереди еще значительный объем работ.

Ремонт осложняют постоянные воздушные тревоги и новые российские удары. В то же время, по словам президента, задействованы все необходимые силы, оборудование есть, а энергетики и коммунальные службы продолжают работать.

Отдельно глава государства поблагодарил ремонтные бригады, энергетиков и всех, кто помогает ликвидировать последствия атак. Он подчеркнул, что важно не только вернуть электричество, но и обеспечить его подачу по предсказуемым графикам.

Помощь Евросоюза

Также Зеленский сообщил о договоренности с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен о дополнительной энергетической поддержке Украины.

По его словам, решение о чрезвычайной помощи приняли на этой неделе. Ее направят прежде всего городам и громадам, которые сейчас находятся в самой сложной ситуации из-за российских атак.

Украина должна получить дополнительные генераторы, другое необходимое оборудование и финансовую помощь для поддержания устойчивости энергосистемы. Зеленский поблагодарил Еврокомиссию за это решение.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия нацелилась на энергетику Украины на фоне колоссальных потерь на поле боя.