Россия атакует Европу гибридными методами: в Эстонии оценили, есть ли признаки подготовки к прямому вторжению

Россия уже применяет против европейских стран широкий спектр гибридных методов — от атак дронов до диверсий и саботажа. В то же время признаков подготовки Москвы к прямому военному вторжению в страны НАТО пока нет.

Об этом в интервью ERR заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. По его словам, Москва всё чаще направляет такие действия не только против стран Балтии, но и против Германии и других крупных государств Европы.

"Это вызывает глубокую обеспокоенность, но в то же время позволяет нам четко донести следующую мысль: во-первых, мы не видим, чтобы Россия проводила военные маневры у наших границ. Однако Россия применяет весь спектр гибридных методов — атаки дронов, диверсии и акты саботажа, — направленных уже не столько против стран Балтии, сколько, например, против Германии и других крупных государств", — сказал министр.

Заголовки в СМИ могут создавать впечатление, что Москва готовится к войне с Альянсом. Однако оценки эстонской разведки этого не подтверждают.

"Если читать разведывательные отчеты или беседовать с нашими разведчиками, которые хорошо видят, что происходит в России, то речь идет о том, что вероятность подготовки к военному вторжению и агрессии по-прежнему остается на очень низком уровне", — сказал Цахкна.

Подобную позицию глава МИД Эстонии высказывал и ранее. Во время Генеральной ассамблеи ООН 22 сентября он заявил, что за пределами Эстонии нет российских войск, а разговоры о неизбежной военной конфронтации с НАТО не соответствуют реальной ситуации.

Страх эскалации может влиять на готовность Запада действовать

Цахкна также отметил, что смешивание различных типов угроз может усиливать страх перед эскалацией.

Он считает, что опасения возможного прямого противостояния с Россией могут влиять на готовность западных государств действовать более активно.

Эстонский министр назвал страх эскалации одним из инструментов давления, которые, по его оценке, Кремль использует против западных демократий.

В то же время он подчеркнул необходимость уделять внимание и реальным гибридным угрозам со стороны РФ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия усилила диверсии и провокации в Европе. На этом фоне страны Североатлантического альянса активнее обмениваются разведывательной информацией.

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, генерал ВВС США Алексус Гринкевич заявил, что возможное ограниченное военное вторжение России на территорию Альянса маловероятно, но полностью исключать его нельзя. В то же время он подчеркнул, что у НАТО есть необходимые механизмы для реагирования на агрессию и что Альянс способен защищать свою территорию.