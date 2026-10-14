Работа Starlink в Украине возобновляется: Федоров назвал следующую амбициозную задачу

В Украине работа системы спутниковой связи Starlink на скорости до 160 км/ч якобы возобновляется. Таким образом, "ударные дроны и дроны-перехватчики должны снова взлететь".

Об этом вечером в среду, 14 октября, сообщил бывший министр обороны Михаил Федоров. Правда, бывший госчиновник не сказал, откуда у него такая информация.

Что говорит Федоров

"Работа Starlink на скорости до 160 км/ч возобновляется. Ударные дроны и дроны-перехватчики должны снова вылететь. Теперь нужно поработать над тем, чтобы вообще убрать ограничение скорости для Starshield", – лаконично сообщил экс-министр.

Сообщение Федорова в сети. Источник: скриншот

Федоров не уточнил, откуда у него эта информация, но ранее он рассказывал о своих хороших отношениях с американским владельцем указанной сети Илоном Маском.

О чем речь

Снятие ограничения скорости для Starlink до 160 км/ч критически важно для использования терминалов украинскими военными в движении: на пикапах, бронетехнике, а также на быстро движущихся беспилотных платформах. В первую очередь – на скоростных наземных или морских дронах-перехватчиках и БПЛА самолетного типа.

Что касается Starshield, милитаризованной версии Starlink от SpaceX, работа над полной отменой ограничений скорости для этой системы имеет стратегическое значение по нескольким причинам.

Обычные гражданские терминалы имеют программные ограничения, чтобы их не использовали в управляемом ракетном оружии или на скоростных самолетах. Полная интеграция Starshield в оборонные системы требует поддержки работы на скоростях в сотни и тысячи километров в час.

Устойчивость к РЭБ и шифрованию: Starshield разрабатывается специально для правительственных и военных нужд, обеспечивая более высокий уровень защиты от подавления (кибер- и радиоэлектронной борьбы) по сравнению с коммерческими версиями.

Прямая интеграция в тактические сети: отсутствие ограничений по скорости позволит устанавливать эти модули связи на истребители, вертолеты, крылатые ракеты и тяжелые ударные дроны с большим радиусом действия для передачи видеосигнала и телеметрии в реальном времени без риска внезапного отключения терминала из-за "превышения лимита".

Что предшествовало

Что касается второй части сообщения Федорова, то по поводу Starshield ведутся переговоры уже давно.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в сентябре президент Финляндии Александр Стубб призвал Илона Маска расширить возможности Starlink в Украине, чтобы украинские военные могли поражать российские пусковые установки баллистических ракет. Речь идет об объектах, расположенных на оккупированной территории Украины и в России.

И сама Украина неоднократно просила разрешить использовать дроны с терминалами Starlink для нанесения ударов по российским военным объектам. В частности, речь шла о возможности наносить удары на расстоянии до 200 км вглубь территории РФ, в том числе по пусковым установкам баллистических ракет.

А вот ограничение уже предоставляемых услуг Starlink произошло недавно на фоне договоренностей американского президента Трампа с российским диктатором Путиным об увеличении поставок российского дизельного топлива на мировой рынок.

Сразу после этой договоренности в адрес Украины со стороны США прозвучали требования. В частности, Трамп требует прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Вместе с требованием прозвучала угроза – если нет, то США прекратят обмен разведданными с Украиной.

На фоне этих угроз, которые частично все же осуществились, украинские военные сообщили о введении ограничений в работе с Starlink.