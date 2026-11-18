"Решительный протест!" МИД Украины призвал МАГАТЭ не назначать россиянина на должность заместителя Гросси

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с намерением генерального директора Международного агентства по атомной энергии ( МАГАТЭ) Рафаэля Гросси назначить россиянина Алексея Ферапонтова своим заместителем. Речь идет о должности заместителя генерального директора МАГАТЭ – руководителя Департамента ядерной энергетики.

В заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД Украины, подчеркивается, что такое кадровое решение категорически неприемлемо. Украинская сторона призвала Гросси отказаться от назначения, а государства-члены Агентства – не допустить его.

Причины протеста

В МИД объяснили, что возражения Украины связаны не с гражданством кандидата, а с его деятельностью в российских государственных структурах. В частности, Ферапонтова обвиняют в причастности к действиям, направленным на легитимизацию незаконного захвата Запорожской атомной электростанции и распространение на нее российского регуляторного контроля.

Кроме того, Украина ввела в отношении него персональные санкции в соответствии с указом президента от 12 февраля 2023 года №75/2023.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что назначение такого человека на одну из высших должностей в МАГАТЭ фактически означало бы потворство российской политике в отношении украинских ядерных объектов.

Позиция Украины

Отдельно МИД напомнил о ситуации на Запорожской АЭС – крупнейшей атомной электростанции Европы. Она до сих пор находится под российской оккупацией, а Россия использует станцию в военных целях, создавая угрозы ядерной и физической ядерной безопасности.

Совет управляющих и Генеральная конференция МАГАТЭ неоднократно требовали от России прекратить противоправные действия в отношении ЗАЭС и вернуть контроль над ней Украине.

Министерство иностранных дел Украины. Источник: t.me/Ukraine_MFA

Украинское министерство также обратило внимание на статью VII Устава МАГАТЭ. Она предусматривает, что при подборе персонала Агентство должно руководствоваться высочайшими стандартами профессиональной компетентности и добросовестности. Кроме того, документ закрепляет независимость генерального директора и сотрудников организации от внешнего влияния.

Прозрачность назначения

Еще одним важным моментом в заявлении стал вопрос независимости кадровых решений МАГАТЭ. МИД обратил внимание, что действующий генеральный директор Рафаэль Гросси участвует в отборе на должность генерального секретаря ООН.

В связи с этим украинская сторона считает необходимым устранить любые основания для сомнений относительно возможного влияния политических соображений или отдельных государств на кадровые решения Агентства.

В МИД ожидают от руководства МАГАТЭ максимальной прозрачности и беспристрастности. Украина также призвала государства-члены организации дать принципиальную оценку намерению назначить Ферапонтова и принять меры, чтобы не допустить этого решения.

В ведомстве подчеркнули, что Россия не должна получать дополнительные возможности влиять на международные институты посредством назначения представителей своих государственных органов на руководящие должности.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как двое работников ЗАЭС погибли в результате атаки российского дрона. Тогда МАГАТЭ било тревогу.