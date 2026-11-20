"Рейган переворачивается в гробу": республиканец разнес Трампа за дружбу с Путиным. Видео
Что Бейкон сказал о Трампе и Путине
Республиканец Дон Бейкон резко раскритиковал президента США Дональда Трампа из-за его отношения к российскому диктатору Владимиру Путину. По мнению конгрессмена, Трамп фактически играет на стороне российского лидера.
Бейкон также негативно оценил действия американского президента в противостоянии России и Китая. Свою позицию республиканец выразил в видео.
Что Бейкон сказал о Трампе и Путине
Дон Бейкон заявил, что президент Трамп "играет в мяч с Путиным" и ведет себя "ужасно" в противостоянии России и Китая.
"Это меня возмущает... Рональд Рейган переворачивается в могиле", – подчеркнул республиканец, критикуя позицию Трампа.
Ранее OBOZ.UA сообщал, как Трамп заявил, что для него честь быть рядом с Путиным, и возмутил сеть.
В китайском Шэньчжэне завершилась трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, председателя КНР Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина. Переговоры длились около полутора часов, а среди главных тем были война в Украине, международная безопасность, энергетика и ситуация вокруг Ирана.
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