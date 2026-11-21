Блог | Реальный результат "исторического" саммита на одном фото

Посмотрите внимательно на это фото. Это, пожалуй, единственный реальный результат "исторического" саммита. Путин держит Трампа за локоть, как старого знакомого, которого нельзя отпускать. Трамп наклоняется к нему с выражением человека, который пытается что-то расслышать.

А посередине стоит Си Цзиньпин и тихо улыбается, как хозяин, который точно знает, кто в этой комнате на самом деле выиграл.

Эту встречу анонсировали как новую Ялту, первый в истории разговор лидеров трех ядерных сверхдержав. Мир ждал чего-то большого. А получил "большое ничто". Декларацию, в которой лидеры торжественно согласились, что ядерная война – это плохо.

Никаких переговоров о контроле над вооружениями, никаких обязательств, никаких целей. Путин сам объяснил, что документ никого ни к чему не обязывает. После этого троица разъехалась, даже не выйдя к журналистам.

Об Украине в совместном заявлении не сказано ни слова. Крупнейшая война в Европе со времен Второй мировой, сотни тысяч погибших, удары по гражданским каждую ночь. А эти трое старцев просто сделали вид, что ее не существует. Хотя Трамп перед поездкой обещал, что война будет в повестке дня.

Но для каждого из участников это большое ничто имеет свою цену. Си получил картинку, где он в центре мира, а Вашингтон и Москва стоят по бокам. Путин получил главное, чего хотел – фото на равных с лидерами США и Китая, после нескольких лет изоляции и ордера МУС.

Недаром он так искренне благодарил Си за организацию. А вот что получил Трамп, кроме рукопожатия с человеком, который тем временем продолжает бомбить украинские города, сказать трудно.

Так что Шэньчжэнь показал простую вещь. Мир не рождается из фото и символических деклараций. За него борются на фронте, в Керченском проливе, на российских НПЗ и в кабинетах тех лидеров, которые, как премьер Австралии, не боятся сказать Путину в лицо, чтобы он прекратил свою войну.

А пока великие державы фотографируются, украинские силы обороны продолжают делать настоящую работу.

Так победим