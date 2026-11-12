Блог | Ракеты, пушечное мясо и красивые сказки для Трампа: что на самом деле осталось от России

Россия на переговорах пытается продать воздух по высокой цене. Она этот воздух расхваливает, выстраивает маркетинговую стратегию, делает рекламу – но это воздух.

Представим человека, который смертельно болен. Изнутри его пожирает неизлечимая болезнь, но напоследок он пытается получить какой-нибудь приз, будто успеет им воспользоваться. Он дышит на ладан, но рассказывает о себе, что еще будет жить долго и счастливо. Болезнь на это не обращает внимания, и внутри уже все гниет.

Россия стратегически уже проиграла – ведь ее "государственность" держится на попытке искусственно удерживать вместе, в одном мешке, людей, равнодушных друг к другу. Эта конструкция когда-нибудь не выдержит. Россия не смогла построить сильную экономику и является зависимой. У России нет прочного фундамента в виде собственной честной истории. Россия также вынуждена выдумывать свои "победы", чтобы продавать их американцам, которые ничего в этом не понимают. Но ведь внутри болезнь разрастается. Они не могут ее остановить – налоги все повышаются, население беднеет, больницы закрываются, СПИД шагает по стране семимильными шагами (пядями, они любят это слово). Банковский сектор шатается, вклады населения под прицелом, бизнес банкротится – перечислять можно долго. Что в остатке? Запас ракет. Еще какое-то количество человеческого мяса.

Что-то еще?

Мне интересно наблюдать, как утилизируют Трампа, как использованный презерватив. Все им воспользовались – а теперь даже часовой у мемориала делает замечание его министрам. Россияне еще пытаются что-то из него извлечь, но если американцы голосовали не столько ЗА демократов, сколько ПРОТИВ Трампа – то иммунитет против него продержится по крайней мере несколько лет. Значит, России там взять будет нечего.

Нам нужно добивать их НПЗ и не отчаиваться. Потому что "Аннушка уже пролила масло", и все когда-нибудь бывает впервые. Для них тоже.