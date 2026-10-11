Блог | Путиных в России очень много

Даже если бы покушение на Гитлера 20 июля 1944 года оказалось успешным, оно скорее всего не прекратило бы войну. Вся Германия работала как военный маховик, остановить который не представлялось возможным. То же самое мы наблюдаем сегодня в России, хотя понятно желание миллионов украинцев и других народов увидеть Путина на концерте у Кобзона. Те, кто собирает ракеты и БПЛА, кто их запускает и идет в Украину воевать по контракту это мини-путины и их миллионы. Половина России, если не две трети, заражено антиукраинской пропагандой, где здоровый национализм подменили "нацизмом". Обыватель в Европе и Америке это не увидел и не понял. Киев в ответ лишь отмахивается и кричит: "А вы – рашисты!", что похоже на спор слепого с глухим. Все войны начинались с пропаганды и политики. "Вернем Крым в родную гавань" все проглотили – и Украина и Европа с Америкой. Дальше – хуже, захват части Донбасса и переговоры ни о чем, когда на территории суверенного государства расположились войска соседа. Вместо того, чтобы прекратить любые торговые и политические отношения с Россией, Запад продолжил с ней торговать и заигрывать. Теперь доигрался.

Эта война не имеет военного решения. Кто-то может донести этот тезис до руководства Украины? Войну может остановить только полная политическая и экономическая изоляция России. В прошлом году ЕС купил в РФ сжиженного газа на 7 миллиардов евро. При всем при этом заявление Президента Трампа о закупки дизеля в России не более, чем политические игры и предвыборный блеф. Никакой дизель до ноября в Америку из России не поступит и цены не снизит. На то есть три причины. Первая – миллион тонн за три недели не доставит за океан и не развезет по всей стране даже Всевышний. Вторая – если бы это произошло, то такое количество для всей Америки, что слону дробина. Третья – российский дизель "грязный" и требует для потребления в Америке дополнительной переработки. Тем не менее, нефть из России покупают третьи страны и выручка от этих продаж идет на войну с Украиной.

Почему эта война не имеет военного решения? Об этом неоднократно писалось и говорилось. Потому что сегодня война для России это парадигма. Отрицание данного тезиса равнозначно заявлению, что Земля плоская. Игнорирование же другого факта, что в России неонацизм, а не "рашизм", добавляет масла в огонь. Кроме разве что Северной Кореи с Ираном, ни Китай, ни Соединенные Штаты (мы не говорим тут о Трампе, который не отличает кобеля от кабеля) ни какая другая страна в мире не захочет иметь дело с неонацистским государством. Это априори. Рано или поздно политические лидеры Европы придут к пониманию данного тезиса и мир начнет меняться. Какие бы миллиарды Евросоюз не вкачивал в военную машину и военную помощь Украине, это ничего не решит кардинально. Точно также, как Украина будет упорно восстанавливать после бомбежек свою инфраструктуру, Россия будет "зализывать раны" от украинских налетов на НПЗ и логистику. При всем этом у России есть преимущество в территории и живой силе, тогда как Украина имеет преимущество в политическом и моральном аспекте. Победа будет достигаться Киевом большой ценой, если идти только милитаристической тропой.