Блог | Путину это припомнят в Гааге? ООН оставила Кремлю юридический след на будущее

Вещи нужно называть своими именами. Независимая международная комиссия ООН квалифицировала атаки на энергетическую инфраструктуру Украины как военные преступления и преступления против человечности. Комиссия исследовала последствия российского террора против гражданского населения, начиная с осени 2022 года, уделив особое внимание зиме 2025–2026 годов. Будут ли у этих выводов практические последствия?

Собранные доказательства свидетельствуют, что эти преступления не были случайными, а являлись и до сих пор являются частью государственной политики рф. Для украинцев очевидно, что мы имеем дело с военными преступниками, для нас это вовсе не новость. Однако дело не в сенсационности: выводы Комиссии – это экспертная оценка, имеющая юридическое значение.

Доклад ООН может быть использован в работе международных судебных институций, в частности Международного уголовного суда, а также национальных судов разных стран. Если сегодня международное сообщество не может привлечь преступников к ответственности, это не означает, что они никогда не окажутся на скамье подсудимых. Материалы для будущих уголовных дел должны быть собраны и надлежащим образом оформлены юридически.

Есть и другой аспект – этический. В то время как некоторые американские переговорщики рассыпаются в комплиментах и называют путина "гуманистом", стоит напоминать им, кто сидит по другую сторону стола. Комиссия ООН именно это и сделала, указав на ответственность российских властей за конкретные преступные деяния.

Наконец, есть еще один важный нюанс. Обнародование выводов Комиссии совпало с очередным актом воздушного террора: в ночь на 27 октября россия совершила массированную воздушную атаку на Украину. Среди основных целей – энергетические объекты, гражданская логистика и критическая инфраструктура украинских городов.

Выводы международной Комиссии – еще один аргумент в пользу срочной помощи Украине, в частности поставок ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot и NASAMS. Кстати, сегодня Украина предлагает европейским партнерам передать 10% запасов ракет-перехватчиков для Patriot в обмен на ракеты, которые должны поступить из Соединенных Штатов позже.

Определенный прогресс в решении этой проблемы есть. Министр обороны Германии Борис Писториус после встречи в Париже с коллегами из Великобритании, Франции, Италии и Польши заявил, что страны уже подготовили зимние пакеты помощи Украине. Ждем поставок.

Предстоящая зима не будет легкой, и мы готовимся к ней на всех уровнях, во всех сферах. Но следующие несколько месяцев станут испытанием не только для Украины, но и для наших международных партнеров. Сегодня россия ведет гибридную войну против Европы и делает все возможное, чтобы перекрыть поддержку Украины и разрушить существующую архитектуру безопасности.

В этих условиях человечеству стоит напоминать простую истину: зло есть зло, а добро – добро. Отчет международной Комиссии ООН как раз и выполняет эту функцию. Если международное сообщество сохранит сплоченность вокруг Украины, демократическая цивилизация станет сильнее после этой зимы.

Рано или поздно документы ООН станут частью доказательной базы по делам против конкретных преступников. Приближаем этот момент. Вместе мы сможем все. Слава Украине!