"Путину нужно зеркало": министр обороны Британии поддержал право Украины отвечать на агрессию РФ

Государство-агрессор Россия не может выдавать себя за "жертву", когда Силы обороны Украины отвечают на вражеские удары и защищают страну. Именно Москва начала полномасштабное вторжение, а Киев отстаивает свою свободу.

На этом акцентировал внимание министр обороны Великобритании Вес Стритинг, который посетил нашу страну. Как сообщает "Укринформ", Стритинг провел брифинг для медиа в Киеве.

Министр сказал, что не вправе указывать президенту Владимиру Зеленскому, как вести войну, а тем, кто высказывает такую критику, посоветовал помнить, что Украина борется за свою свободу и само существование.

"Это страна, где неделя за неделей невинные украинцы становятся жертвами самых жестоких проявлений военной машины Путина. Владимир Путин не имеет права изображать из себя жертву, когда Украина отвечает, – и я полностью поддерживаю Украину", – заявил представитель британского правительства.

Глава Минобороны также опроверг обвинения Кремля в адрес Североатлантического альянса относительно "угроз" Калининградской области РФ.

И Великобритания, и НАТО в целом ясно дали понять, что не имеют никакого интереса к Калининграду.

"Думаю, Путин проецирует собственный империализм на других; если он хочет увидеть, как выглядит империализм, ему нужно зеркало", – посоветовал Стритинг.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее британский премьер-министр Энди Бернем заявил, что Россия как государство-агрессор не может выдвигать нереалистичные требования о гарантиях безопасности, поскольку именно она начала войну.

– По данным СМИ, в политических кругах Лондона вновь обсуждают не просто смягчение последствий Brexit, но и полноценное возвращение страны в состав Европейского Союза. Курс на сближение с Брюсселем набирает вес на фоне недавних шагов по пересмотру прежних правил взаимодействия.