Путин сделал циничное заявление о войне в Украине на встрече с Трампом и Си Цзиньпином. Видео

Российский диктатор Владимир Путин, развязавший против Украины кровавую бойню, рассказал о "заинтересованности в урегулировании конфликта". По его словам, Россия якобы стремится к урегулированию вместе с Соединенными Штатами и Китаем.

Такое заявление главарь Кремля сделал на встреча с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Фрагмент выступления военного преступника опубликовал канал Livenow from Fox.

Что заявил диктатор

По словам Путина, Россия, Китай и США имеют множество общих интересов в урегулировании региональных конфликтов, включая, разумеется, конфликт на Украине. Также он выдал, что РФ с КНР и Штатами объединяет "совместная ответственность за поддержание международного мира и безопасности".

"У наших стран много общих интересов в части урегулирования региональных конфликтов, конечно, включая конфликт в Украине. Мы говорили об этом вчера еще с председателей Китайской Народной Республики, а сегодня по инициативе президента Соединенных Штатов много уделили этому внимания на двух сторонней встрече", – сказал Путин.

Также военный преступник заявил, что Россия, Китай и США вместе способны внести существенный вклад в безопасность и стабильность в мире. При этом диктатор добавил, что для этого три страны должны сотрудничать конструктивно, на основе взаимного уважения и соблюдения баланса интересов.

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