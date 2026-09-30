Путин сделал циничное заявление о Донбассе и "гарантиях безопасности" для России

Российский диктатор Владимир Путин сделал циничное заявление о Донбассе и так называемой Новороссии. По его словам, жители этих территорий якобы сделали "ясный, четкий и законный" выбор в пользу воссоединения с Россией.

Одновременно Путин заявил о намерении на многие поколения вперед обеспечить надежные гарантии безопасности и суверенитета России. Соответствующее заявление Путин сделал в среду, 30 сентября.

Путин заговорил о "законном выборе"

Российский диктатор заявил, что выбор жителей Донбасса и Новороссии якобы был "ясным, четким и законным".

Путин представил это как выбор в пользу воссоединения с Россией, в очередной раз используя удобную для Кремля формулировку.

"Выбор жителей Донбасса и Новороссии воссоединиться с Россией был ясным, четким и законным", – заявил Путин.

Диктатор намерен обеспечить безопасность на многие поколения вперед

Путин также заявил, что якобы уверен в возможности на многие поколения вперед обеспечить надежные гарантии безопасности и суверенитета России.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на временно оккупированных территориях Россия фальсифицирует результаты псевдовыборов, используя имена погибших военных. По данным партизанского движения "Атеш", командование 291-го мотострелкового полка на Запорожском направлении получило план по количеству голосов за партию "Единая Россия", однако из-за значительных потерь не имеет достаточного личного состава для его выполнения. Поэтому штабные офицеры заполняют бюллетени от имени погибших военнослужащих и передают их как реальные голоса.