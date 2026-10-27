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Путин выдвинул категоричное требование по Украине в разговоре со Стуббом и Стере: в Reuters раскрыли, о чем идет речь
Глава Кремля Владимир Путин
Президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Европейские политики призвали его прекратить войну против Украины.
Однако глава Кремля заявил, что мир возможен только при условии полного учета интересов России. Подробности сообщает Reuters.
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