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Путин выдвинул категоричное требование по Украине в разговоре со Стуббом и Стере: в Reuters раскрыли, о чем идет речь

Катя Поплюйко

Глава Кремля Владимир Путин

Президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Европейские политики призвали его прекратить войну против Украины.

Однако глава Кремля заявил, что мир возможен только при условии полного учета интересов России. Подробности сообщает Reuters.

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