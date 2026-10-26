Путин теряет одного из последних союзников в Европе: что означает поражение Вучича на выборах в Сербии

В Сербии правящая партия, возглавляемая Александром Вучичем, проиграла парламентские выборы в стране оппозиционному "Студенческому списку". Сам политик признал поражение еще до объявления результатов голосования.

Вучич и его партия находились у власти 14 лет, теперь российский диктатор Владимир Путин потерял одного из последних "друзей" в Европе, помогавших РФ обходить санкции ЕС и проводить российские теневые операции в Европе. Об этом пишет российское оппозиционное издание "Агентство".

Чем чревато для Москвы поражение Вучича и его партии

Сам Вучич, пишет "Агентство", успел заявить, что до марта-апреля новое сербское правительство введет санкции против России.

Победители выборов ранее заявляли, что намерены сохранить отказ от ограничений. Однако 75% их избирателей выступают за более тесные отношения с ЕС.

"️Журнал "Россия в глобальной политике" предполагает, что на смену лавированию Вучича придет попытка резко переориентировать Сербию на Евросоюз. "И России ничего хорошего ждать не стоит", – пишет издание, в чей редсовет входят Сергей Лавров и Юрий Ушаков", – отметили в Агентстве.

Вместе с Вучичем Россия теряет политическую поддержку со стороны Сербии, пишет издание.

После начала вторжения в Украину Сербия не присоединилась к санкциям ЕС, а Вучич продолжал встречаться с российским диктатором Владимиром Путиным (с 2014 года у них было 23 встречи). В мае 2025 года он приехал на парад Победы в Москву. Вместе с ним 9 мая в России побывал премьер Словакии Роберт Фицо.

Комментируя выборы в Сербии, The Telegraph назвала Вучича "последним другом Путина в Европе" – видимо, упустив из виду Фицо, а также пророссийски настроенного главу правительства в Болгарии.

Смена власти в Сербии также ударит по российскому бизнесу, активно работающему в этой стране.

"Газпром нефть" и связанная с "Газпромом" JSC Intelligence контролируют 56,15% нефтяной компании NIS, которой принадлежит единственный НПЗ Сербии.

"Лукойл" управляет 112 АЗС. Правда, из-за санкций США оба актива сейчас проходят через процесс продажи.

"Газпрому" принадлежит 51% газохранилища "Банатски-Двор".

РЖД строят диспетчерский центр сербских железных дорог. Здесь находятся офисы "Яндекса", бизнес пытаются развивать и другие российские компании.

Москва может потерять возможность транспортировать газ в обход Украины.

В январе 2021 года Вучич открыл сербский участок Balkan Stream – продолжения "Турецкого потока". Через него российский газ поступает через Турцию, Болгарию и Сербию в Венгрию, минуя Украину.

Новые власти Сербии могут прищемить хвост российской пропаганде в Европе.

После запрета RT в Евросоюзе в Белграде заработал RT Balkan.

Как установили "Репортеры без границ", российская редакция использовала Сербию для адаптации кремлевской пропаганды перед ее распространением в Юго-Восточной Европе.

Потеря Кремлем "друга" в лице Вучича может также ударить по российским спецслужбам.

Частично их сотрудничество с Белградом было официальным. К примеру, в апреле 2025 года по приглашению Вучича российская ФСБ расследовала сообщения о применении акустического оружия против демонстрантов в столице Сербии.

О️днако куда больше происходило непублично.

Так, пишет "Агентство", Сербия также стала одним из центров для тайных российских операций. Как минимум 29 дипломатических сотрудников в посольстве России в Сербии из 78 (37,2%) связаны со спецслужбами РФ.

Через Сербию проходил и маршрут побега из-под домашнего ареста в Италии Артема Усса, которого США пытались экстрадировать по обвинению в обходе санкций.

Российский Z-проект "Рыбарь" вел деятельность в Сербии. После высылки Михаила Звинчука из Черногории в октябре его команда просила о возвращении в Россию через Белград.

Важна была Сербия для России и как инструмент для обхода санкций.

В частности, государственная Air Serbia сохранила прямое авиасообщение с Россией, что позволяло летать через Белград в другие европейские страны.

Что известно про выборы в Сербии

На досрочных парламентских выборах в Сербии победил оппозиционный "Студенческий список", что положило конец 14-летнему правлению партии Александра Вучича.

По предварительным данным, оппозиционня сила получила более 52% голосов против 39% у блока Вучича. CeSID/Ipsos прогнозирует победителям 139 из 250 мандатов.

Явка достигла 68,7% (в 2023 она составила 58,8%).

Еще в день выборов Вучич признал поражение.

️Движение, победившее Вучича, выросло из протестов после обрушения навеса вокзала в Нови-Саде в ноябре 2024 года. Тогда погибли 16 человек.

Студенты связывали трагедию с коррупцией.

В их избирательный список вошли преимущественно люди без политического опыта – преподаватели, врачи, фермеры и представители других профессий.

Как писал OBOZ.UA, накануне парламентских выборов в Сербии прошли массовые митинги накануне парламентских выборов.

Их участники – около 150 000 сторонников студенческого движения Сербии – требовали прекратить многолетнее правление правопопулистской Сербской прогрессивной партии (СПС) Вучича на воскресном голосовании, а также искоренить коррупцию путем создания специального полицейского подразделения; уволить из МВД всех, кто участвовал в незаконном подавлении протестов или связан с организованной преступностью; провести реформу СМИ.