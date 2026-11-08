Путин отправляет на переговоры с Украиной чиновника, в 2021 году ставившего ультиматумы НАТО и США – ISW

Украинские и российские официальные лица раскрыли детали о составе делегаций на предстоящих трехсторонних переговорах, которые пройдут 10–11 ноября в Абу-Даби (ОАЭ). Отдельное внимание эксперты уделяют включению в состав делегации РФ замминистра иностранных дел Сергея Рябкова.

Именно он регулярно заявляет, что Кремль устроят только решения, полностью соответствующие военным целям диктатора Владимира Путина. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Составы делегаций

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что украинскую переговорную группу возглавит глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. Вместе с ним в ОАЭ отправятся советник президента по связям с общественностью Дмитрий Литвин, глава Офиса президента Кирилл Буданов и первый заместитель главы ОП Сергей Кислица.

Российский диктатор Путин 6 ноября провел встречу с представителями российской делегации. Возглавят и войдут в состав делегации помощники диктатора Владимир Мединский и Юрий Ушаков, заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков, а также заместители министра иностранных дел Михаил Галузин и Сергей Рябков.

Стоит отметить, что адмирал Костюков уже руководил российской делегацией на первых двух раундах переговоров в Абу-Даби в конце января и начале февраля 2026 года. Однако на февральской встрече в Женеве его сменил Мединский, известный своей тактикой затягивания диалога через уход в так называемые "исторические корни" конфликта.

Другой ключевой участник, Юрий Ушаков, регулярно заявляет о необходимости односторонних уступок со стороны Киева еще до начала серьезного диалога. В свою очередь, Михаил Галузин, участвовавший в переговорах в Стамбуле и Женеве, продолжает акцентировать внимание на устранении "коренных причин" войны.

Фигура Сергея Рябкова и его роль

Отдельное внимание эксперты уделяют включению в состав группы Сергея Рябкова. Хотя он формально не участвовал в предыдущих мирных раундах, замглавы МИД РФ регулярно заявляет, что Кремль устроят только решения, полностью соответствующие военным целям Путина и "реалиям на земле".

Он также ссылается на якобы достигнутые договоренности после закрытого саммита США и России на Аляске в августе 2025 года, хотя официальных подтверждений этих соглашений так и не появилось. Однако главный дипломатический бэкграунд Рябкова – продвижение жестких ультиматумов Кремля в конце 2021 года. Тогда выдвинутые в адрес США и НАТО требования фактически означали демонтаж всей системы безопасности Альянса под видом предоставления гарантий для Москвы.

Эксперты не верят в мирных процесс

По мнению представителей ISW, формирование дипломатической команды из чиновников, ранее неоднократно саботировавших и затягивавших диалог, свидетельствует о том, что Кремль по-прежнему не заинтересован в нормальных адекватных переговорах.

Эксперты подчеркивают, что привлечение Рябкова с его опытом выдвижения ультиматумов 2021 года – это попытка Москвы перехватить инициативу и сместить фокус внимания от усилий Украины по получению реальных и действенных гарантий безопасности.

Напомнмим, мнистр обороны Германии Борис Писториус не видит особой надежды на скорое прекращение войны в Украине. Пессимистичными настроениями политик поделился в свете запланированных на 10-11 ноября переговоров между США, Россией и Украиной.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что "Россия серьезно настроена на встречу в Абу-Даби".

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Джаред Кушнер заявил, что США проведут переговоры с Украиной и Россией в Абу-Даби. Он также сформулировал упомянутые в материале 5 целей и произнес тираду о неприкосновенности территориальной целостности и суверенитета стран.