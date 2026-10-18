"Путин чувствует победу": Зеленский рассказал, кто отдал приказ ограничить доступ к Starlink и Starshield в Украине. Видео

Недавнее ограничение работы Starlink и Starshield было инициировано администрацией американского президента Дональда Трампа. SpaceX выполнила её указание. И это победа для российского диктатора.

Такое заявление в эфире телеканала NBC сделал президент Украины Владимир Зеленский. Он также добавил, что кто именно отдал приказ, пока неизвестно.

"Путин ощущает победу благодаря ослаблению санкций, соглашению по дизельному топливу и Starlink. Это действительно большая поддержка для РФ. Здесь нужно быть очень честными", — заявил Зеленский.

При этом, как отметил президент, ограничения на работу Starlink по-прежнему действуют. Однако обмен разведданными был возобновлен.

На вопрос, считает ли он, что Трамп остается союзником Украины, Зеленский ответил, что "надеется на это".

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Starlink и Starshield – это две спутниковые системы компании SpaceX Илона Маска, которые имеют разное назначение: первая обеспечивает коммерческий доступ к интернету, а вторая разработана для военных и разведывательных задач США. Разница между ними вновь оказалась в центре внимания после того, как Украина заявила об ограничении доступа к отдельным возможностям Starlink, что затруднило работу украинских ударных беспилотников и систем противовоздушной обороны.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что из-за ограничения скорости в Украине возникли проблемы с работой военной версии Starlink. Терминалы начали терять связь, что привело к срыву ряда важных миссий Сил обороны.

Владимир Зеленский призвал американского предпринимателя Илона Маска возобновить полноценную работу Starlink, предупредив о возможных последствиях ограничений для человеческих жизней. По словам главы государства, при скорости около 161 км/ч связь отключается, что затрудняет работу украинских дронов-перехватчиков.

На фоне этих проблем министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал США отменить ограничения скорости Starlink в Украине. Он подчеркнул, что Берлин финансирует часть оборудования системы, а потому рассчитывает на её полноценную работу.