Путин цинично обратился к украинцам и заговорил о "правильной стороне истории"

Российский диктатор Владимир Путин обратился к украинцам с призывом объединить усилия с Россией, несмотря на войну и трагедии, которые переживает Украина из-за российской агрессии. Он предложил им перейти на сторону страны, которая ежедневно убивает украинцев, и заверил, что именно там якобы находится правильная сторона истории.

Путин также призвал украинцев думать о будущем, словно нынешние разрушения, гибель людей и страдания можно просто отложить в сторону ради его разговоров о единстве. Об этом он заявил в интервью режиссеру Эмиру Кустурице для фильма Первого канала к 80-летию патриарха Кирилла.

Путин призвал украинцев перейти на сторону России

Во время интервью российский диктатор обратился к украинцам с предложением объединиться с Россией. По его словам, они должны выбрать якобы общую сторону и не обращать внимания на трагедии, которые происходят сейчас.

"Переходите на нашу сторону, потому что она является нашей общей стороной", – заявил Путин.

Он также призвал украинцев, несмотря ни на какие сегодняшние трагедии, думать о будущем и объединять усилия вместе с Россией. По мнению российского диктатора, это позволит всем быть на правильной стороне истории.

Особенно цинично такие призывы звучат от руководителя государства, которое ведет войну против Украины и убивает ее граждан. Путин фактически предлагает украинцам забыть о последствиях российской агрессии и добровольно перейти на сторону страны, которая принесла на их землю смерть и разрушения.

Путин связал войну с попытками подчинить Россию

В интервью диктатор также связал нынешнее противостояние с попытками внешних сил подчинить Россию.

Таким образом Путин снова представил войну через собственную версию событий, в которой Россия якобы противостоит внешнему давлению. В то же время в его обращении к украинцам прозвучало предложение объединиться с государством, которое само продолжает войну против Украины.

Разговоры Путина об общем будущем и правильной стороне истории звучат особенно цинично на фоне его призывов к украинцам не обращать внимания на сегодняшние трагедии. Ведь именно российская агрессия стала причиной этих трагедий, а теперь ее глава предлагает украинцам перейти на сторону России, словно ничего не произошло.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как Трамп заявил, что для него честь быть рядом с Путиным, и возмутил сеть.

В китайском Шэньчжэне завершилась трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, председателя КНР Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина. Переговоры длились около полутора часов, а среди главных тем были война в Украине, международная безопасность, энергетика и ситуация вокруг Ирана.