"Путин становится все слабее": Кулеба объяснил позицию Китая по поводу войны в Украине

Китай заинтересован в дальнейшем ослаблении России и других мировых игроков. Глава Кремля Владимир Путин все больше зависит от Пекина, однако лидер КНР Си Цзиньпин не спешит вмешиваться, чтобы положить конец войне в Украине.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA заявил министр иностранных дел Украины в 2020–2024 годах Дмитрий Кулеба. Он также считает, что без учета позиции Китая достичь договоренностей о прекращении боевых действий будет сложно.

Китаю выгодно ослабление России и Запада

Дмитрий Кулеба считает, что лидер Китая Си Цзиньпин располагает достаточными рычагами влияния на российского диктатора, чтобы добиться прекращения войны или, по крайней мере, постепенного сворачивания боевых действий в Украине. По его оценке, Пекин мог бы как прямо призвать Москву остановить войну, так и усилить давление на Россию, побуждая ее к деэскалации.

Однако Кулеба предполагает, что нынешнее развитие событий устраивает обоих лидеров. По его мнению, Си Цзиньпину выгодно сохранять Россию ослабленной и зависимой от Китая, ведь в таких условиях Пекин имеет больше возможностей влиять на решения Кремля. Китайский лидер хорошо знает подходы Путина и может использовать эту зависимость для продвижения собственных интересов.

"Путин становится все слабее и все больше зависит от Китая. Америка распыляет силы на разные проблемы и тоже слабеет. Европа слабеет. Украина также истощается. Поэтому на самом деле Си Цзиньпину нужны и Россия, и Украина, и Европа. Ему нужно, чтобы никто окончательно не победил", – считает бывший министр.

Он добавил, что Китай заинтересован в длительном ослаблении других государств, ведь это укрепляет его собственные позиции на международной арене. При таком сценарии страны, которым понадобится помощь, будут вынуждены обращаться к Пекину, а он сможет выдвигать свои условия.

Кулеба убежден, что война в Украине пока не создает для Китая критических стратегических угроз, которые побудили бы его добиваться скорейшего завершения боевых действий.

Китай стремится влиять на условия мирного соглашения

Вместе с тем он подчеркнул важность поддержания диалога с Пекином, поскольку без учета позиции Китая достичь договоренностей о прекращении войны будет сложно. Он также предполагает, что Китай не поддержит масштабное мирное соглашение, если не будет иметь возможности повлиять на его условия.

"Простой пример – Будапештский меморандум. Китай не был его подписантом, но впоследствии присоединился к соответствующим заверениям в отношении Украины, потому что Китай должен быть частью любого крупного исторического процесса. Но сегодня это уже другой Китай. Он не хочет присоединяться к договоренностям, которые кто-то заключил до него. Он хочет быть тем, кто решает проблемы, без кого их решение невозможно", – подытожил Кулеба.

Как писал OBOZ.UA, бывший глава МИД Украины объяснил, на что делает ставку Путин в войне против нашего государства. По его словам, РФ атакует города, энергетические объекты и гражданскую инфраструктуру, чтобы истощить общество и усилить усталость от войны.