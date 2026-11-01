"Путин понимает лишь язык силы": Зеленский дал понять, что Украина продолжит бить по российским НПЗ

Украина имеет право отвечать на обстрелы, которые осуществляет государство-агрессор Россия. Наши удары по нефтепереработке противника не влияют на мировые цены на топливо, в частности на стоимость бензина и дизеля в Соединенных Штатах.

Атаки по НПЗ РФ прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский, который дал интервью CNN TÜRK перед отъездом из Турции. Напомним, что эту страну он посетил 31 октября.

Интервьюер обратил внимание на то, что после дизельной сделки Вашингтона и Москвы американский президент Дональд Трамп неоднократно критиковал Украину. Журналист спросил у Зеленского, возможно ли, что Белый дом пытается исключить его из переговорного процесса и связано ли это с внутренней политикой в США.

"Думаю, вы частично ответили на вопрос, когда задали его", – сказал глава государства. Он отметил, что в Америке продолжается предвыборный процесс, но "это внутреннее дело США" и он не намерен его комментировать.

"Я могу говорить только о том, что касается нас. Например, давайте рассмотрим цели, по которым мы бьем в России. Путин не понимает никакого языка, кроме нашего ответа силой. Он не понимает ничего, кроме языка силы. И мы ему это показываем", – подчеркнул президент.

Он считает, что это абсолютно справедливо и что украинцы имеют на это право.

"Целимся ли мы по российскому дизелю? Да. Но влияет ли это на цены в США и во всем мире? Нет", – заявил Зеленский.

В мировом экспорте нефтепродуктов доля Российской Федерации – лишь ~2,2%. То есть ее влияние "намного ближе к нулю".

"Напротив, мы знаем, что война на Ближнем Востоке оказывает гораздо большее влияние. Во многих странах мира, включая Украину, наблюдается серьезный рост цен на энергоносители. Самая важная причина этого – закрытие Ормузского пролива. Поэтому мы должны прекратить войну там и открыть пролив, если США действительно хотят снизить цены. Вот что я хочу сказать", – подчеркнул президент Украины.

Также он высказался о частичной отмене санкций против РФ. Зеленский сказал, что, по его мнению, это ошибочный подход.

"Россия – не та страна, которую можно убедить, если хорошо к ней относиться, если подходить к ней мягко или если ее поддерживать. Россия понимает только силу и сильный ответ. Только тогда она изменит свое мнение и политику. США и наши другие партнеры обладают такой силой", – подытожил он.

Как писал OBOZ.UA, после того как в ночь на 1 ноября в Кстово Нижегородской области РФ был поражен НПЗ "Лукойл -Нижегороднефтеоргсинтез", в регионе снова ввели лимиты на продажу топлива. Кроме этого, на местных заправках возобновят дежурство российские полицейские и росгвардейцы.