Путин размечтался о "Ялте-2", но получил "неприятность" от Трампа. Видео

Переговоры президента США Дональда Трампа, российского диктатора Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина завершились в Китае. Встреча длилась около полутора часов, после чего лидеры должны выступить с заявлениями.

Похоже, Путин воспринял эту встречу как возможность помечтать о новом большом переделе мира по образцу Ялтинской конференции. Однако даже символического триумфа не получилось: на этот раз российскому диктатору пришлось ждать Трампа.

Путин согласился со сравнением встречи с "Ялтой 2.0"

Перед началом переговоров российский пропагандист спросил Путина, похожа ли трехсторонняя встреча на "Ялту 2.0".

Российский диктатор в ответ лишь одобрительно кивнул. Похоже, сама идея такого сравнения пришлась ему по душе, ведь возможность представить себя участником нового раздела мира выпадает не каждый день.

Впрочем, вместо того чтобы сразу начать переговоры, Путину пришлось ждать американского президента.

Трамп заставил Путина ждать

В этой ситуации есть особая ирония: Путин обычно сам заставляет других ждать себя, однако на этот раз роли поменялись. Российскому диктатору пришлось побыть в роли того, кто ждет прибытия собеседника.

Переговоры длились около полутора часов. После их завершения лидеры должны выступить с заявлениями.

Трамп заставил Путина ждать. Источник: Скриншот

Трамп заставил Путина ждать. Источник: Скриншот

Трамп заставил Путина ждать. Источник: Скриншот

Трамп заставил Путина ждать. Источник: Скриншот

Как сообщал OBOZ.UA, на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне состоялась двусторонняя встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Переговоры длились около часа и завершились без каких-либо публичных заявлений. В начале встречи американский президент назвал Путина другом и похвастался "прекрасными отношениями".