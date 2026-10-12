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Путин придумал – Трамп озвучил? "Энергетическое перемирие" превращается в ловушку для Украины
Владимир Путин
По крайней мере, на данный момент становится понятно, что такое "энергетическое перемирие" Трампа. Это отказ обеих стран наносить удары по предприятиям нефтеперерабатывающего комплекса. При том, что у нас их нет. Отказ наносить удары по энергетике – это уже следующий этап перемирия, который может начаться, если Россия согласится. Но если не согласится – это не отменяет, с точки зрения Трампа, того, что Украина не имеет права наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.
Поэтому, когда Трамп призывает не нарушать объявленное им перемирие, он именно это имеет в виду: Украина не должна наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, иначе он будет шантажировать Украину прекращением помощи или просто прекратит ее.
Я думаю, что он сам до такой гениальной мысли бы не дошел. Для его стиля это слишком сложно. Я думаю, что эта идея была предложена Путиным и обсуждена во время последнего сердечного телефонного разговора, когда оба президента так и не могли положить трубки, потому что не могли налюбоваться красотой этой интриги.
Призыв Трампа к отставке Зеленского – часть этого плана. Ведь таким образом американский президент пытается надавить на коллегу и заставить его прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам России, угрожая не просто остановкой помощи, но и потерей власти. Это тоже мог придумать Путин, недаром же Кремль воспринял этот призыв с таким энтузиазмом.
О мотивах мы узнаем только после того, как будут созданы соответствующие следственные комиссии Конгресса или уже после окончания президентского срока Трампа. У меня есть подозрения, что они лежат в уголовной плоскости.
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