"Путин просто хочет, чтобы мы вышли из Константиновки": Зеленский объяснил, что стоит за заявлением Кремля о новой "гуманитарной операции"

Россия предлагает провести так называемую гуманитарную операцию в Константиновке, однако президент Владимир Зеленский считает эту инициативу попыткой добиться выхода украинских войск из города. По его словам, российская сторона не смогла захватить населенный пункт военным путем, поэтому пытается использовать тему гражданского населения для достижения своей цели.

Зеленский подчеркнул, что в случае отступления украинских сил следующими целями оккупантов могут стать Краматорск и Славянск. Об этом глава государства рассказал, общаясь с медиа.

Зеленский назвал истинную цель российского предложения

Президент назвал заявления России о мирном населении в Константиновке реакцией Владимира Путина на то, что российские войска не смогли захватить город.

"Путин просто хочет, чтобы мы вышли из Константиновки, а они вошли и таким образом оккупировали весь город", – заявил Зеленский.

По его словам, он объяснил американским переговорщикам позицию Украины. Президент подчеркнул, что в городе продолжаются бои, а среди людей, которые находятся там с оружием, есть граждане Украины и российские оккупанты.

Зеленский также отметил, что украинская сторона делала все возможное, чтобы мирные жители могли уехать из города, и проводит эвакуацию при первой возможности. По его словам, именно российские военные убивают все живое.

Почему Украина вспоминает опыт Олешек

Глава государства сравнил российское предложение по Константиновке с ситуацией в Олешках. По его словам, там удалось разблокировать людей и вывезти их, однако перед этим российские военные заблокировали население и разместили мины.

Местные жители остались без еды, поэтому Зеленский попросил украинских военных доставлять им продукты и воду с помощью дронов. Позже через американскую команду Мелания Трамп предложила провести операцию, чтобы спасти людей.

Президент подчеркнул, что освобождение гражданских стало важным результатом, однако после этого россияне усилили свои позиции в Олешках.

"Но если посмотреть на спутниковые снимки, то вы увидите, что россияне привезли туда много разного оружия и усилили позиции в Олешках. А что тогда будет с Константиновкой?" – сказал Зеленский.

Встреча Зелнского с журналистами. Источник: ОПУ

Россия не предложила эвакуировать гражданских из заблокированных сел

По словам президента, он попросил командующего Драпатого предоставить перечень населенных пунктов, где остаются заблокированные гражданские, в частности дети. В ответ получил список из семи или восьми сел, который украинская сторона передала американским представителям.

Однако Россия не предложила провести подобные операции ни в одном из этих населенных пунктов. Вместо этого российская сторона подняла вопрос именно о Константиновке.

Зеленский обратил внимание, что если бы Москва действительно хотела спасти мирных жителей, она могла бы предложить эвакуационные операции в селах вблизи Олешек. По его словам, против такого шага никто бы не возражал.

Встреча Зелнского с журналистами. Источник: ОПУ

После Константиновки под угрозой могут оказаться Краматорск и Славянск

Зеленский заявил, что российские войска уже полтора года не могут захватить Константиновку, несмотря на значительные потери во время штурмов. По его словам, только в октябре Россия потеряла 54 тысячи военных убитыми и тяжелоранеными. Президент назвал это крупнейшими месячными потерями российской армии почти за пять лет войны.

Он подчеркнул, что передача Константиновки России не остановит ее продвижение, ведь следующими целями могут стать другие города Донбасса.

"Зачем? Потому что после Константиновки будут Краматорск и Славянск. Они хотят уничтожить эти города, убить всех наших людей. Такова их идея", – заявил Зеленский.

Карта. Источник: Скриншот

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Путин на встрече с Уиткоффом и Кушнером в Москве предложил организовать "гуманитарную миссию" в Константиновке, за которую идут бои. Он заявил, что Россия якобы контролирует Константиновку и готова создать безопасные условия для эвакуации.