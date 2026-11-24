Путин предлагал Кушнеру бизнес-сделки в обмен на ослабление санкций: всплыли подробности

Во время визита спецпосланников президента США Дональда Трампа и Джареда Кушнера в Москву в сентябре российский диктатор Владимир Путин предлагал некоторые бизнес-сделки. В обмен на это он хотел ослабления санкций против России.

В частности, речь шла о совместном американо-российском предприятии по добыче нефти на Сахалине и поставке дизельного топлива в США накануне промежуточных выборов. Об этом сообщило издание New York Magazine.

Что известно

В сентябре состоялся визит Кушнера и Уиткоффа в Москву, во время которого они встретились с диктатором Путиным. Согласно информации Financial Times, во время встречи Путин предлагал сделки, предусматривавшие совместное американо-российское предприятие по добыче нефти у острова Сахалин.

The New York Times также сообщила, что Путин предлагал продать находящуюся под санкциями российскую энергетическую компанию консорциуму инвесторов. В него должны были войти фирма брата президента ОАЭ, катарская компания, являющаяся партнером Кушнера в Албании, а также крупный донор Дональда Трампа.

Тем временем сам Кушнер отрицает, что обсуждался вопрос продажи компании.

Кроме того, россияне предложили поставлять дизельное топливо в США накануне промежуточных выборов. Сообщается, что в обмен на это они хотели, чтобы Трамп приостановил действие некоторых экономических санкций, введенных после вторжения в Украину.

"Он пытается соблазнить Джареда и других деловыми сделками", – отметила бывшая советница Белого дома по вопросам России Фиона Гилл. Она рассматривает стратегию Путина как общение с Трампом через его самые уязвимые места – его семью, друзей и его интерес к деньгам.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что генеральный секретарь НАТО Марк Рюттене видит проблемы в том, что президент США Дональд Трамп назвал российского диктатора Владимира Путина своим другом. По его словам, Соединенные Штаты и Россия являются крупными ядерными державами, поэтому контакты между их лидерами необходимы для поиска дипломатических решений.