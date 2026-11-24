Путин показывал Кушнеру документы о его дедушке-партизане времен Второй мировой: всплыли подробности

Во время визита спецпосланцев президента США Дональда Трампа и Джареда Кушнера в Москву российский диктатор Владимир Путин показал Кушнеру старые документы. В них говорилось, что дедушка Кушнера был партизаном во время Холокоста.

Эту информацию Кушнер воспринял как намек на то, что их семьи имели "общего врага". Об этом сообщило издание New York Magazine.

Что известно

Путин во время одного из визитов Кушнера и Уиткоффа в Москву достал архивные документы. В них было подробно описано партизанское сопротивление деда Кушнера во время Холокоста.

По информации издания, Кушнер интерпретировал это послание как "тонкий намек" на то, что Россия якобы была союзником Соединенных Штатов Америки в борьбе с нацистами". А поскольку Путин часто называл украинцев современными нацистами, возможно, он намекал, что их семьи имели общего врага.

Тем временем издание The Daily Beast со ссылкой на слова самого Кушнера отмечает, что Путин пытался таким образом убедить американского посланника, что РФ и США якобы "на одной стороне" в вопросе войны в Украине.

Действительно ли дедушка Кушнера был партизаном

Как отмечает издание The Daily Beast, дед Джареда Кушнера, Йозеф Берковиц, бежал из нацистского лагеря принудительного труда во время Холокоста и вместе с братьями и сестрами спрятался в лесах на территории современной Беларуси. Позднее он действительно присоединился к партизанскому движению – еврейскому движению сопротивления, которое нападало на немецкие войска и давало убежище евреям.

Позже Берковиц женился на бабушке Кушнера Рэй, когда она в 1943 году бежала из гетто на западе Беларуси. В 1949 году супруги переехали в Штаты, где и остались жить.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что американский президент Дональд Трамп "вполне уместно" использовал слово "друг", обращаясь к кремлевскому диктатору Владимиру Путину в контексте трехстороннего саммита, проведенного в Китае вместе с председателем КНР Си Цзиньпином. В то же время российский лидер "совсем не является другом Соединенных Штатов в Украине".