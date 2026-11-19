Путин после удара по Крымскому мосту привез в Китай "ядерный чемодан". Видео

Во время визита российского диктатора Владимира Путина в китайский Шэньчжэнь журналисты зафиксировали на видео сопровождающего его офицера с "ядерным чемоданчиком". Публичная демонстрация этого устройства во время зарубежной поездки главаря Кремля произошла впервые с октября 2023 года.

Также примечательно, что демонстрация чемодана совпала по времени с последствиями удара Украины по Крымскому мосту. Соответствующие кадры опубликовали российские пропагандистские медиа.

Подробности визита в Шэньчжэнь

Внимание на устройство обратил пропагандист телеканала "Россия 1". В опубликованном видеоролике он указывает на стоящего за его спиной адъютанта с черным кейсом, после чего подходит к военному с уточняющими вопросами.

Демонстрация произошла накануне запланированной на 19 ноября трехсторонней встречи Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом на полях саммита АТЭС.

Предыдущие случаи и реакция

Несмотря на то, что такая спецсвязь сопровождает диктатора России во всех поездках постоянно, ее редко показывают в кадре намеренно. Предыдущий эпизод, получивший широкий общественный резонанс, также произошел в Китае 18 октября 2023 года.

Тогда, сразу после переговоров Путина и Си Цзиньпина, пропагандисты РФ распространили кадры, на которых за диктатором следуют двое офицеров с чемоданами. В украинской разведке и экспертной среде публикацию расценили как элемент ядерного шантажа.

Как устроен ядерный чемодан

Российский "ядерный чемоданчик" носит название "Чегет" и является частью автоматизированной системы управления стратегическими ядерными силами "Казбек". Абонентский терминал защищенной связи предназначен для оперативной передачи приказа президента о применении ядерного оружия высшему военному руководству и ракетным войскам.

По данным пропагандистов РФ, которые в 2019 году впервые показали содержимое одного из таких терминалов, внутри находятся клавиши управления, в частности, белая кнопка для запуска и красная для отмены, а для активации системы используется индивидуальная флеш-карта.

Напомним, диктатор Владимир Путин заявил, что возлагает большие надежды на предстоящую трехстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом и председателей КНР Си Цзиньпином. По его словам, стороны обсудят межгосударственные разногласия.

Как сообщал OBOZ.UA, в первый день саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае диктатор Владимир Путин стремился позиционировать Россию как великую державу наравне с КНР и США. При этом тема урегулирования войны против Украины подавалась им как лишь один из элементов более широких отношений между тремя странами.