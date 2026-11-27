Блог | Путин не гений политики, или Почему диктатору так легко казаться гроссмейстером

Гарри Каспаров ответил Джареду Кушнеру, который назвал Путина "гроссмейстером политики":

"Легко выглядеть гроссмейстером, когда твои противники – такие бездари, как ты".

Как-то мягко еще выразился. Уточню: "Легко выглядеть гроссмейстером, когда нанятые тобой спарринг-партнеры – такие бездарные подхалимы, как ты". Кушнер за деньги играет с Путиным в поддавки и еще подхалимничает при этом. Мерзость.