"Путин не друг Америки": директор Нацразведки США объяснил скандальное заявление Трампа

Американский президент Дональд Трамп "вполне уместно" использовал слово "друг", обращаясь к кремлевскому диктатору Владимиру Путину в контексте трехстороннего саммита, проведенного в Китае вместе с главой КНР Си Цзиньпином. В то же время российский главарь "совсем не является другом Соединенных Штатов в Украине".

Это признал директор Национальной разведки США Джей Клейтон. В эфире телеканала ABC 22 ноября журналист Джонатан Карл попросил его прокомментировать скандальное высказывание президента.

Клейтон взялся оправдывать лидера Белого дома. Он сказал, что встреча Трампа и Путина в китайском Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества была "исторической" и собрала вместе лидеров трех ядерных держав.

"В этом аспекте разговора использование термина "друг" вполне уместно", – считает Клейтон.

Журналист еще раз переспросил, уточнив, можно ли считать Путина "другом Америки", ведь Трамп оправдывался, что "не может говорить от имени" всей страны. После этого Клейтон сдался.

"Является ли Владимир Путин другом Америки? Он не друг Америки в Украине. Совсем нет. Совсем нет", – признал директор Национальной разведки США.

Джей Клейтон выступил с комментарием. Источник: скриншот видео ABC

Что предшествовало

Американский президент несколько раз за последние дни назвал российского коллегу "другом".

19 ноября, войдя в зал переговоров в Шэньчжэне во время саммита АТЭС, Трамп поприветствовал Путина: "А кто это? Он – мой друг! Рад вас видеть".

Затем республиканец похвастался дружбой с диктатором, опубликовав совместное фото в собственной соцсети Truth Social. На снимке они пожимали друг другу руки. "Мой друг", – такую подпись оставил Трамп на фотографии.

Трамп признался Путину... в дружбе. Источник: скриншот Truth Social @realDonaldTrump

Как писал OBOZ.UA, министр Великобритании Хэмиш Фалконер раскритиковал Дональда Трампа за его слова о дружбе с Владимиром Путиным. Британский чиновник назвал главу Кремля "мясником" и осудил российскую войну против Украины.