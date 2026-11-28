"Путин продолжает кровавое наследие Сталина": премьер Канады поддержал украинцев в годовщину Голодомора

Искусственно созданный голод 1932–1933 годов был целенаправленной кампанией, целью которой было уморить голодом и поработить украинский народ, а также уничтожить культуру и идентичность нации. Почти столетие спустя режим российского диктатора Владимира Путина продолжает это кровавое наследие.

Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни, который 28 ноября, в День памяти жертв Голодоморов, опубликовал специальное обращение к украинцам. Текст опубликован пресс-службой на официальном сайте главы канадского правительства.

"Сегодня мы чтим память миллионов украинцев, пострадавших и погибших во время Голодомора – геноцида, организованного сталинским советским режимом в 1932–1933 годах", – напомнил политик.

Он подчеркнул, что эта кампания была целенаправленной, но Украине удалось выстоять. Сейчас Москва вновь посягает на украинскую нацию.

Россия бомбит церкви, школы и больницы, насильно вывозит детей, разрушает сельскохозяйственное производство и уничтожает критически важную энергетическую инфраструктуру накануне зимы. Украинцы тем временем демонстрируют чрезвычайное мужество, решимость и силу.

"Борьба Украины – это наша борьба, их дело – наше дело, а их независимость станет нашей победой", – сказал канадский премьер.

Карни добавил, что его страна стоит плечом к плечу с украинским народом с начала неспровоцированного и неоправданного полномасштабного вторжения РФ в 2022 году. "Сегодня мы работаем вместе с Украиной и нашими союзниками ради достижения справедливого и прочного мира, который гарантирует суверенитет и долгосрочную безопасность Украины. Будущее Украины принадлежит исключительно украинскому народу", – заявил он.

"Советский режим пытался скрыть правду о своих преступлениях. Ему это не удалось. Поколения украинцев – в том числе и здесь, в Канаде, – сохранили память о Голодоморе. Сегодня мы чтим память миллионов невинных людей, чьи жизни оборвались, и выражаем солидарность с украинцами в Канаде и во всем мире", – подытожил Карни.

"Слава Украине!" – такими словами завершил заявление премьер-министр.

Парламент Канады почтил память жертв Голодомора

В федеральном парламенте Канады по инициативе депутата от Либеральной партии Ивана Бейкера также вспомнили невинных украинцев, ставших жертвами геноцида.

"Я чту 93-ю годовщину геноцида голодом в Украине, известного как Голодомор, во время которого Иосиф Сталин закрыл украинские границы и конфисковал всю еду, чтобы уничтожить украинское население, настроенное против его правления", – цитирует "Укрінформ" выступление Бейкера.

Политик сообщил: на пике Голодомора 19 человек умирали каждую минуту, 1200 – каждый час и 28 тысяч – каждый день.

"Мир хранил молчание. В результате – погибли миллионы", – подчеркнул депутат.

Он признал, что Россия повторяет свои преступления на временно оккупированных территориях, в частности депортирует детей и убивает гражданских. Мир способен это остановить, если предоставит Киеву "всю помощь, необходимую для освобождения людей и убедительной победы в войне".

По мнению депутата, "если РФ победит в Украине, то следующими защищаться от российской агрессии придется государствам-членам НАТО, в том числе и Канаде".

"В эту печальную годовщину я призываю всех нас сообща сделать все необходимое, чтобы помочь Украине победить. Тогда мы сможем перестать чтить повторяющуюся историю и начать отмечать дни после победы Украины и восстановления ею своей – и нашей – свободы и безопасности", – подытожил он.

Как писал OBOZ.UA, 28 ноября, в День памяти жертв Голодоморов, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе. Во время встречи обсуждали запуск Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, а также создание международного компенсационного механизма со стороны России.