"Путин настроен на мир": Трамп раскритиковал многомиллиардную помощь Коалиции желающих Украине – Politico

Президент США Дональд Трамп раскритиковал дальнейшее выделение многомиллиардной военной помощи Украине со стороны европейских союзников. Во время телефонного разговора с лидерами стран Коалиции желающих он заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы серьезно настроен на мирные переговоры.

Об этом пишет Politico со ссылкой на четырех европейских чиновников, знакомых с ходом разговора. По их словам, Трамп поставил под сомнение целесообразность дальнейших масштабных расходов на военную поддержку Киева.

Трамп позвонил европейским союзникам после встречи с Путиным

Разговор состоялся в четверг, 19 ноября, вскоре после завершения встречи Трампа с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне.

Как пишет издание, американский президент неожиданно позвонил в Берлин прямо с борта самолета Air Force One и присоединился к встрече европейских союзников Украины. Во время разговора он заявил, что Путин серьезно настроен на переговоры о прекращении войны.

В то же время Трамп выразил скептицизм по поводу дальнейшего выделения Украине миллиардов долларов военной помощи со стороны Коалиции желающих. О его критических замечаниях по поводу этих расходов Politico сообщили трое европейских чиновников, согласившихся говорить на условиях анонимности из-за закрытого характера встречи.

Белый дом на момент публикации материала не ответил на запрос издания о комментариях..

Мерц объяснил, зачем Европа продолжает поддерживать Украину

Канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции после встречи Коалиции объяснил позицию европейских партнеров по вопросу военной помощи Украине.

По его словам, Европа продолжает финансировать украинскую оборону, чтобы создать условия для мирных переговоров и обеспечить Украине возможность вести их с позиции силы.

"Мы оказываем эту мощную поддержку не для того, чтобы затягивать войну. Мы хотим завершить эту войну", – подчеркнул Мерц.

Таким образом, канцлер фактически ответил на заявления Трампа о целесообразности дальнейшей помощи Киеву, подчеркнув, что поддержка украинской обороны – это инструмент достижения мира, а не препятствие для переговорного процесса.

Как сообщал OBOZ.UA, спецпосланник Соединенных Штатов Джаред Кушнер заявил, что США удалось убедить Россию в необходимости гарантий безопасности для Украины по образцу статьи 5 НАТО. Зять Дональда Трампа утверждает, что Кремль предварительно "устраивают" возможные гарантии для Украины, построенные на принципах договора Альянса.