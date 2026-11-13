Путин дал "сигнал" о планах на Украину во время переговоров с Уиткоффом и Кушнером: в ISW объяснили, что стоит за заявлениями

Переговоры в Абу-Даби и встреча спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве показали: Кремль не собирается идти даже на малейшие компромиссы. Москва продолжает выдвигать нереалистичные ультиматумы НАТО и требовать, чтобы Украина отдала ей без боя неоккупированные части четырех украинских регионов.

При этом Кремль надеется схитрить – и создать более благоприятные условия для захвата остальной части Донецкой области, воспользовавшись показной "заботой" о людях в Константиновке. О том, какие сигналы можно считать из последних событий и заявлений, рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Кремль отказывается идти на компромиссы

Новый раунд мирных переговоров и поездка переговорщиков Трампа в Москву подтвердили: Путин и его окружение не отказались ни от одного из выдвинутых ранее ультиматумов, от территориальных претензий к Украине – до требований фактической ликвидации НАТО и европейской архитектуры безопасности, существующей со времен холодной войны.

Ни на какие компромиссы по этим вопросам Путин идти не желает.

Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером состоялась 12 ноября в Москве после двухдневных трехсторонних переговоров в Абу-Даби 10-11 ноября.

"Несколько российских чиновников публично комментировали переговоры и в последние дни высказывали различные предложения по прекращению войны, но заявления Путина и членов нынешней российской переговорной группы отражают официальную позицию России на переговорах и ясно показывают, что Кремль не собирается идти на компромисс по своим первоначальным военным требованиям", – говорится в материале.

Путин хочет получить без боя Донбасс, Запорожье и Херсон

В частности, Путин отказывается принять любое предложение о создании демилитаризованной зоны в Украине после завершения войны.

На встрече с Уиткоффом и Кушнером он заявил, что единственной "линией разграничения" между РФ и Украиной Кремль считает свою государственную границу, которая, по версии России, проходит по границам частично оккупированных, но полностью вписанных в российскую конституцию Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

"Путин утверждал, что спорные "серые зоны" в Украине являются неопределенными, и что мирные переговоры, в ходе которых обсуждают такие серые зоны, не приведут к прочному, стабильному миру. Заявление Путина подразумевает, что он не согласится на демилитаризованную зону в Украине и хочет иметь возможность развернуть российские войска вдоль потенциальной новой послевоенной российско-украинской границы", – подчеркнули в ISW.

Также диктатор продолжает настаивать, что мирное урегулирование (а точнее – начало содержательных переговоров о завершении войны) возможно лишь в случае получения Россией полного контроля над четырьмя частично оккупированными украинскими областями, которые РФ в 2022 году вписала в свою конституцию и которые, согласно конституционным поправкам еще от 2020 года, запрещено отчуждать.

"Российские чиновники, включая Путина, неоднократно заявляли, что Москва считает все четыре аннексированных региона частью Российской Федерации, даже если российские войска не полностью оккупировали эти регионы. Заявление Путина от 12 ноября согласуется с его речью в министерстве иностранных дел России в июне 2024 года, в которой он призвал к выводу Украины со всей территории четырех незаконно аннексированных регионов, даже с тех частей, которые российские войска не оккупировали – и до сих пор не оккупируют. Кремлевские чиновники часто ссылаются на речь Путина 2024 года как на неизменную позицию России по прекращению войны", – отметили аналитики.

Линия фронта в Украине

Аппетиты Москвы простираются и на север Украины

Путин также не желает уступать территории на севере Украины, которую, по утверждению Кремля, захватили российские войска, но которая находится за пределами четырех незаконно аннексированных областей.

"Заявление Путина от 12 ноября о государственной границе как "линии разграничения" вместе с недавними заявлениями членов российской переговорной группы демонстрирует, что Москва намерена сохранить свой контроль над районами севера Украины, которые считает необходимой "зоной безопасности", – говорится в материале

В ISW процитировали руководителя российской делегации в Абу-Даби, помощника Путина Владимира Мединского, который 11 ноября заявил, что РФ не согласится ни на какой обмен территориями с Украиной и продолжит расширять свою "зону безопасности" в Украине –на севере Сумской и Харьковской областей).

Мединский и Путин также публично заявили, что будь-якая территория, на которую "ступит нога российского солдата", якобы принадлежит России.

Куда, в мечтах российского руководства, должна дойти "нога российского солдата" на Сумщине и Харьковщине – до сих пор неясно, добавили аналитики.

Путин отвергает реальные западные гарантии безопасности для Украины

При этом Путин продолжает отвергать все существенные западные гарантии безопасности для послевоенной Украины.

12 ноября он повторил свои требования к западным государствам воздержаться от развертывания войск в Украине в рамках любых послевоенных гарантий безопасности. Путин заявил, что присутствие любых иностранных войск на территории Украины является "абсолютно неприемлемым" для России и якобы будет угрожать ее безопасности.

Путин повторил заявления о том, что иностранные войска будут "законными целями" для российских сил и что их развертывание в Украине немедленно перезапустит войну.

"Путин и другие российские чиновники отвергают западные гарантии безопасности для Украины с тех пор, как возглавляемая Европой Коалиция желающих начала обсуждать развертывание иностранных войск в марте 2025 года", – напомнили аналитики.

Москва выдвигает требования к НАТО

Российские переговорщики использовали переговоры в Абу-Даби, чтобы подтвердить требования РФ к НАТО 2021 года.

В Абу-Даби они, по данным источников, отказались обсуждать с Украиной содержательные соглашения о прекращении огня или уступки – и настаивали на сосредоточении переговоров на требованиях Кремля от декабря 2021 года о прекращении "расширения НАТО на восток"; предоставлении России права вето на развертывание военных сил в странах, присоединившихся к НАТО после 1997 года; отказе от военной деятельности в Украине, Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии; а также от развертывания ракет средней дальности в пределах досягаемости российской территории.

Ультиматумы 2021 года также требовали от Соединенных Штатов обязаться соблюдать запрет на расширение НАТО и воздерживаться от размещения оружия в Европе.

Однако два источника Axios утверждали: Кушнер и Уиткофф сказали российским переговорщикам, что ситуация в мире значительно изменилась с 2021 года, и что Россия должна разработать новое мирное предложение, которое изложило бы российские шаги по деэскалации и гарантировало, что Россия не возобновит агрессию против Украины и Европы.

"Постоянное настаивание российских переговорщиков на требованиях Путина 2021 года прямо противоречит заявленной позиции Уиткоффа и Кушнера и демонстрирует, что Кремль не заинтересован в серьезных переговорах о прекращении войны в Украине", – подчеркнули в ISW.

Там добавили, что россияне в Абу-Даби снова лгали (как делали это уже неоднократно), что полномасштабное вторжение в Украину Россия якобы начала потому, что тогдашний президент США Джо Байден не ответил на ультиматум Путина по НАТО от декабря 2021 года.

На самом деле, отмечают в ISW, официальные лица США неоднократно пытались договориться о деэскалации напряженности между Россией и Украиной в конце 2021 и начале 2022 годов. Например, Байден провел видеоконференцию с Путиным в декабре 2021 года, а тогдашняя помощница государственного секретаря США Венди Шерман встретилась с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым в январе 2022 года, пытаясь деэскалировать напряженность, возникшую из-за наращивания военного присутствия России на украинской границе.

"Путин вторгся в Украину в 2022 году, чтобы покорить Украину и подчинить ее в рамках более масштабного кремлевского проекта по восстановлению Российской империи и уничтожению НАТО как значимого альянса, как неоднократно оценивал ISW. Путин вторгся в Украину в 2022 году, потому что считал, что война может достичь обеих этих целей, а не потому, что видел угрозу со стороны НАТО. Ультиматум Путина НАТО в декабре 2021 года, который остается основой российских требований к Европе, служит той же цели, а постоянная приверженность Кремля требованиям декабря 2021 года показывает, что Москва не заинтересована ни в каком содержательном компромиссе или переговорах о прекращении войны в Украине", – подчеркнули аналитики.

Кремль пытается убедить Вашингтон в своей версии ситуации на фронте

Аналитики отметили, что Путин одновременно удваивает усилия, чтобы убедить американских чиновников принять вымышленную линию фронта России.

На встрече с Уиткоффом и Кушнером он, в частности, повторил свое же ложное утверждение от 3 июля о том, что российские войска полностью контролируют Константиновку в Донецкой области. Диктатор предложил провести там "гуманитарную миссию" по образцу Олешек.

Путин также запредложил пригласить представителей международных СМИ, а также украинских и российских правозащитников для наблюдения за эвакуацией мирных жителей из Константиновки и для того, чтобы показать, кто на самом деле контролирует город.

"Путин ранее делал подобные перформативные предложения, чтобы привлечь внимание к своим преувеличенным заявлениям о продвижении России на поле боя. Однако ISW наблюдает доказательства существования как минимум 41 украинской позиции в Константиновке и вокруг нее с 1 сентября 2026 года, что подрывает многомесячный нарратив России о полном контроле над городом. ISW считает, что Путин принимает вымышленное представление российских военных о поле боя и, вероятно, полагает, что российские войска действуют далеко впереди реальной линии соприкосновения. Российские государственные СМИ регулярно публикуют карты, показывающие масштабы этих преувеличенных, якобы российских, достижений", – говорится в сообщении.

Ситуация в Константиновке

Аналитики считают, что Путин, вероятно, будет стремиться использовать временное локальное прекращение огня в Константиновке для концентрации российских сил и ресурсов, необходимых для продвижения на север, к Дружковке – одному из наиболее укрепленных городов Украины в оборонительной линии Крепостного пояса.

"Примечательно, что российские войска уже эвакуировали гражданских лиц из контролируемых ими частей Константиновки, что еще больше свидетельствует о том, что Кремль, вероятно, стремится к прекращению огня по военным, а не гуманитарным соображениям. Украинские и международные источники предполагают, что Россия использовала недавнее Олешковское прекращение огня для концентрации сил и средств вдоль реки Днепр, и нет оснований полагать, что российские войска не будут действовать аналогичным образом в потенциальной ситуации с прекращением огня в Константиновке", – подчеркнули в ISW.

При этом там убеждены, что прекращение огня, как это было в Олешках, в Константиновке будет невозможным. Военная ситуация в этих двух городах слишком различается.

"Российские войска полностью контролируют Олешки – населенный пункт, расположенный примерно в 3,7 километра от линии фронта, а это означало, что российским и украинским войскам главным образом было необходимо договориться о прекращении ударов через реку Днепр, которая разделяет российских и украинских солдат. Это прекращение огня позволило доставить гуманитарную помощь и эвакуировать гражданское население на херсонском направлении. Российские войска, напротив, не контролируют Константиновку, а вместо этого перемешаны с украинскими войсками, участвующими в активных боевых действиях. Переговоры, соблюдение и обеспечение соблюдения прекращения огня в таких условиях были бы чрезвычайно сложными, если вообще возможными", – подчеркнули аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ISW объяснили, как Кремль использовал переговоры в Абу-Даби.

То, что происходило 10-11 ноября, доказывает: Россия "замахнулась" не только на Донбасс.