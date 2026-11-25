Блог | Путин боится не НАТО, а союза Украины с Восточной Европой

Военный аналитик Датского королевского оборонного колледжа Андерс Нильсен про новую систему безопасности в Европе.

Традиционно подготовил выжимку самого основного:

• Российское руководство продолжает говорить, что Европе нужна новая архитектура безопасности. Многие европейские политики в ответ заявляют, что у них уже есть архитектура безопасности – НАТО – и Альянс работает хорошо. Разумеется, правильно, что эти политики отвергают российские требования, однако необходимо активизировать дискуссию относительно новой европейской архитектуры безопасности, поскольку ситуация значительно изменилась.

• Ситуация с архитектурой безопасности в Европе связана не столько с российскими желаниями, сколько с позицией США. На протяжении 80 лет, независимо от того, кто бы не сидел в президентском кресле в США – республиканец или демократ – любая американская администрация безоговорочно поддерживала НАТО. Теперь же эта поддержка стала спорным политическим вопросом в США. Европейцы не смогут полагаться на США даже после ухода Трампа – никто не гарантирует, что на каких-то выборах в будущем там не изберут еще одного скептика НАТО.

• Исходя из этого, Европе необходимо строить новую архитектуру безопасности, независимую от США. Для этой архитектуры критически важно несколько пунктов. Первым является сплошная линия обороны от севера Норвегии до Черного моря. Для русских выгодно навязывать войну только одной стране. Но если они столкнуться с угрозой выступления сразу многих стран Европы в защиту атакованной, причем на широком фронте – то русские не смогут концентрировать ресурсы где захотят.

• Вторым пунктом является необходимость привлечения Украины в такой Альянс. Украина располагает очень сильной армией, и когда Европа теряет союзника в лице США – Украина становится самым естественным кандидатом на другую сильную страну, способную частично компенсировать отсутствие американцев. Более того, Украина располагает огромным ВПК, являющимся преимуществом стратегического порядка. Для безопасности Европы необходимы как технологическая независимость от США, так и производственные мощности – и с этим Украина может помочь. Помимо этого, Украина имеет важное географическое положение и способна угрожать русским в случае, если они нападут на другую страну Европы. Что не менее важно – украинцы имеют самую большую мотивацию в противостоянии с русскими.

• Мотивация приводит к третьему пункту, важному для будущей архитектуры безопасности Европы – лидерству. Интуитивно многим может показаться, что с уходом американцев лидерские позиции на себя возьмут "большие игроки" на Европейском континенте – Великобритания, Франция, Германия. Однако чисто из-за географической удаленности от России эти страны не будут относиться к угрозе так же серьезно, как и страны Восточной Европы. Разумеется, это не означает, что эти страны откажутся от поддержки восточных соседей – однако лидерство в вопросах архитектуры безопасности должно сместиться на восток. Главенствующую роль должны играть скандинавские страны, страны Балтии, Польша и Украина – они будут в авангарде защиты Европы, а значит и должны задавать направление для других. Не стоит думать про эти страны как про маленькие – их общее население превышает 100 миллионов, а суммарная экономика гораздо больше российской.

• Путин явно понимает эти угрозы для российских амбиций, причем лучше многих европейских политиков. Он знает, что как только война прекратится – европейцы и украинцы тут же начнут тесную кооперацию в сфере создания общеевропейской системы безопасности. Потому Путин и не хочет соглашаться на перемирие – сначала он хочет договориться об архитектуре безопасности в своем понимании, при этом без самих европейцев.

• Таким образом, Путин застрял в дилемме – он не может выиграть войну из-за европейской поддержки Украины. Но он и не может ее прекратить, так как тогда тесная кооперация Украины и Европы положит крест на его имперских амбициях. Он лишь надеется, что Трамп сможет помочь ему и каким-то образом отговорить европейцев от помощи Украине. К сожалению, у многих западных политиков все еще нет видения сильной в военном плане Европы, включающей Украину как важного и сильного союзника. Но потому дискуссию об европейской архитектуре безопасности, включающей в себя и Украину, стоит максимально активизировать.