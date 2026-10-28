Путин 90 минут читал лидерам Финляндии и Норвегии лекцию об истории славян – FT

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер Норвегии Йонас Гар Стере провели 27 октября телефонный разговор с кремлевским главарем Владимиром Путиным. Они рассчитывали узнать о готовности российского режима к мирным переговорам. Но вместо обсуждения мира российский диктатор устроил европейцам "лекцию о средневековой истории".

Об этом изданию Financial Times рассказали три осведомленных источника. Вместо запланированных 30 минут разговор, а точнее "долгая нотация о первопричинах конфликта", затянулся на полтора часа.

Лекция по истории

Напомним: разговор состоялся "по инициативе финской и норвежской сторон и в консультации с Украиной", и был призван "обсудить войну России против Украины и дипломатические усилия по ее прекращению". Однако перспектива немедленного прекращения огня, являющегося ключевым требованием Украины, во время телефонного разговора "почти не затрагивалась".

Издание отмечает, что европейские лидеры "сознательно решили не перебивать исторические отступления" Путина, чтобы иметь возможность "оценить его реальную готовность к серьезному диалогу" с Европой.

Этот разговор стал первым прямым контактом кремлевского главаря с европейскими союзниками Украины с июля прошлого года. Однако издание не пишет, удалось ли Стуббу и Стере добиться успеха: первый без подробностей сообщил, что беседа "была откровенной и продуктивной", а второй вообще никак не прокомментировал путинскую лекцию.

Существенного изменения позиции нет

Издание отдельно уточняет, что Стубб и Стере уже связались с украинским лидером Владимиром Зеленским и отчитались ему о звонке в Кремль.

"Президент Украины сообщил, что европейские лидеры дали понять Москве: для деэскалации необходимы реальные шаги, в частности прекращение атак на энергетическую инфраструктуру Украины", – отмечают в FT.

Так или иначе, "попытка североевропейских лидеров проверить готовность Кремля к переговорам не выявила признаков существенного изменения российской позиции", констатирует издание.

Реакция Европы

Таким образом, наглядно продемонстрировано отсутствие единой стратегии Европы в диалоге с Москвой, считают в FT.

Сами Стубб и Стере утверждают, что стремились передать "прямые сигналы относительно будущих переговоров о завершении войны", которые запланированы на ноябрь в Абу-Даби. При этом политики подчеркнули, что не выступали от имени всей Европы.

Такой шаг лидеров Норвегии и Финляндии уже "вызвал критику среди партнеров в регионе", констатирует издание.

Так, премьер-министр Дании Метте Фредериксен публично заявила, что не видит никаких признаков стремления Москвы к миру, и призвала сохранять единство континента и не действовать в одиночку.

В офисе премьер-министра Италии Джорджи Мелони добавили, что этот звонок также выявил проблему: Европа должна быть участником мирного процесса, но "до сих пор не определилась, кто именно должен ее представлять".

В целом Путин системно продвигает мифическое видение истории, не имеющее ничего общего с научными фактами, используя это для оправдания своей политики. Такие нарративы формируют искаженное восприятие событий в мире и усложняют борьбу с пропагандой – об этом рассказал историк, автор канала Історія Без Міфів Владлен Мараев в интервью проекту шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара "Орестократия".