"ВС готовы, насколько позволяют средства защиты": Зеленский предупредил украинцев о подготовке массированного российского обстрела. Видео

Россия готовит новый массированный удар по Украине. Воздушные силы и другие украинские службы готовы реагировать на атаку в пределах имеющихся средств защиты.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.