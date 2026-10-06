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"ВС готовы, насколько позволяют средства защиты": Зеленский предупредил украинцев о подготовке массированного российского обстрела. Видео

Катя Поплюйко

Владимир Зеленский.

Источник: пресс-служба Офиса президента Украины

Россия готовит новый массированный удар по Украине. Воздушные силы и другие украинские службы готовы реагировать на атаку в пределах имеющихся средств защиты.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

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