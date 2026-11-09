Прекращение огня не будут обсуждать: стало известно, на чем сосредоточатся переговорщики в Абу-Даби

Во время трехсторонних переговоров Украины, США и России в Абу-Даби на этой неделе вопрос прекращения огня не будет включен в повестку дня. Вместо этого участники сосредоточатся на будущих гарантиях безопасности и более широкой архитектуре европейской безопасности, которые должны предотвратить возобновление войны после возможного перемирия.

Об этом пишет The New York Times. Издание отмечает, что переговорный процесс под руководством США возобновляется после девятимесячного перерыва, а одним из главных препятствий для его продвижения остаются требования Москвы о передаче России украинских территорий, которые ее армия не смогла захватить военным путем.

На чем сосредоточатся переговоры

После девятимесячного перерыва переговоры о завершении войны в Украине должны возобновиться во вторник, 10 ноября, в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов.

Переговорный процесс под руководством Белого дома ранее зашел в тупик из-за требований России передать ей примерно 2000 квадратных миль украинской территории, которую российские войска не смогли захватить на поле боя. Позже переговоры прервались из-за начала войны США и Израиля против Ирана.

На этой неделе переговорщики сосредоточатся на гарантиях безопасности, которые должны предотвратить возобновление войны в случае достижения прекращения огня, сообщили американские чиновники. Идея заключается в том, чтобы отойти от территориальных претензий и перейти к более широкому обсуждению вопросов европейской безопасности, надеясь таким образом преодолеть нынешний тупик.

Президент США Дональд Трамп, который не будет участвовать в переговорах, заявил, что целью является достижение "большой, прекрасной сделки".

В свою очередь, спецпредставитель президента США Джаред Кушнер в понедельник отметил, что цель переговоров – "собрать Украину и Россию вместе, чтобы напрямую обсудить их послевоенные опасения в сфере безопасности, предложения и возможные решения".

В чем заключается стратегия

По данным американских должностных лиц, главная тема переговоров в Абу-Даби – гарантии безопасности, которые должны сделать невозможным возобновление войны после достижения прекращения огня.

Идея заключается в том, чтобы отойти от исключительно территориальных требований и перейти к более широкому обсуждению вопросов европейской безопасности. В частности, переговорщикам предстоит выяснить, может ли предоставление России определенной роли в формировании послевоенной региональной системы безопасности повлиять на позицию Москвы по завершению войны.

Именно такой подход, по оценке издания, может стать попыткой преодолеть нынешний тупик.

Однако его уже расценивают как уступку России. В частности, депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Владимир Арьев заявил, что "цель Путина – провести новую Ялту", имея в виду соглашение после Второй мировой войны, которое закрепило разделение Европы на сферы влияния.

Какова будет роль Европы в переговорах

Перед запланированной трехсторонней встречей специальный представитель президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встречались с европейскими чиновниками в Брюсселе.

В то же время в Европейском Союзе подчеркивают, что не могут оставаться в стороне от договоренностей, которые непосредственно повлияют на безопасность континента.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила в субботу, что для реализации любого соглашения потребуется участие Евросоюза.

Однако привлечь европейских партнеров к возможным договоренностям с Россией будет непросто. Польша и страны Балтии выступают против любого сокращения военного присутствия НАТО на их территории.

Кроме того, попытка России в 2021 году и в начале 2022-го договориться о масштабном соглашении по европейской безопасности не увенчалась успехом. Тогда Москва выдвигала требования, предусматривавшие, в частности, ограничение военного присутствия НАТО вблизи российских границ.

Возможен ли прорыв в переговорах

Аналитики, на которых ссылается NYT, не ожидают никакого прорыва в переговорах до весны – пока Россия не сможет оценить результаты своей зимней кампании бомбардировок.

В то же время некоторые наблюдатели видят возможность достижения локальных договоренностей о прекращении огня – подобных той, которую в прошлом месяце продвигали Папа Римский Лев XIV и первая леди США Мелания Трамп в связи с эвакуацией мирных жителей из заблокированных Олешек.

Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор обратил внимание на то, что положение России на фронте ухудшается. Однако, по его словам, вопрос заключается в том, осознал ли Путин, что оказался в сложной ситуации.

Пока этого не наблюдается: Россия не смягчает своих требований и не проявляет никакого стремления к прекращению огня.

"Никаких признаков заинтересованности нет", – сказал Тейлор, комментируя позицию Москвы по поводу перемирия.

Как сообщал OBOZ.UA, специальный представитель президента США Джаред Кушнер заявил, что перед началом двухдневных трехсторонних переговоров Украины, США и России в Абу-Даби американская сторона проведет консультации с европейскими партнерами для координации усилий и согласования позиций. По его словам, цель США – посадить Украину и Россию за стол переговоров и дать им возможность напрямую обсудить вопросы послевоенной безопасности.