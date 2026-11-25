Противостояние силовых структур во время войны – угроза государственности: Гетманцев призвал правоохранителей одуматься

Народный депутат Данило Гетманцев заявил, что противостояние между правоохранительными органами является одним из наиболее опасных явлений во время войны. Коррупцию в силовых структурах он назвал мародерством, а появление признаков политической деятельности антикоррупционных органов – крайне опасным.

Об этом он заявил во время выступления с трибуны Верховной Рады.

"Страну уже месяц подряд лихорадит явление, которое является одним из наиболее опасных явлений во время войны. Это противостояние силовых структур между собой", – подчеркнул Гетманцев.

"Коррупция, крышевание табака, контрабанды, водки, а тем более наркотиков недопустимы и являются безобразием, которое должно пресекаться в мирное время, а во время войны – это мародерство. Это безобразие, несовместимое с погонами и офицерской честью. Я обращаюсь ко всем в правоохранительных органах, кто еще причастен к этому: прекратите это, одумайтесь", – заявил нардеп.

В то же время Гетманцев обратил внимание на опасные тенденции в деятельности антикоррупционных органов. "В то же время сегодня мы видим, что в их деятельности появились признаки политической деятельности. И это очень и очень опасно", – подчеркнул Гетманцев.