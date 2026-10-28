"Продвигают повестку РФ": в Молдове отреагировали на критику оппозицией военного соглашения с Украиной

Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый отверг обвинения оппозиции в нарушении нейтралитета страны из-за соглашения о военно-техническом сотрудничестве с Украиной. Он заявил, что критики документа продвигают повестку России и стремятся оставить Молдову беззащитной перед угрозами национальной безопасности.

Об этом Носатый заявил, комментируя соглашение, заключенное 26 октября в Киеве, сообщает NewsMaker.MD. По словам министра, документ не предусматривает оказания прямой военной помощи, а его главная цель – защита населения и воздушного пространства страны.

"Такова природа оппозиции – выступать против всего, что делается на благо Молдовы, продвигать повестку Российской Федерации и желать, чтобы наша страна оставалась беспомощной, неспособной отвечать требованиям безопасности в интересах граждан", – заявил Носатый.

Что предусматривает соглашение между Молдовой и Украиной

По словам министра обороны, новое соглашение лишь расширяет существующие рамки сотрудничества между Кишиневом и Киевом. Оно охватывает модернизацию военной техники, логистику, подготовку специалистов, защиту критической инфраструктуры, кибероборону и развитие технологий наблюдения за воздушным пространством.

Носатый подчеркнул, что взаимодействие будет осуществляться в форме консультаций, анализа и обмена научно-технической информацией, специализированной документацией, опытом и профессиональными наработками. Он отвергутверждения оппозиции о том, что договоренности якобы направлены на втягивание Молдовы в военный конфликт.

"Цель партнерства – исключительно защита населения и воздушного пространства от российских беспилотников и других опасностей и угроз национальной безопасности", – подчеркнул министр.

Он также отметил, что Молдова заключила более 120 военных соглашений с различными государствами, в том числе с Беларусью и Россией. Базовый договор о сотрудничестве с Украиной страны подписали еще в 1993 году, а впоследствии ратифицировали еще 11 двусторонних соглашений.

Как в Молдове отреагировали на критику оппозиции

После подписания документа Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) раскритиковала договоренности. Представители политической силы заявили, что соглашение может поставить под угрозу нейтральный статус страны и втянуть ее в войну между Украиной и Россией.

В ответ правительство Молдовы призвало социалистов отказаться от "воинственной риторики".

Сейчас соглашение должны передать в Министерство иностранных дел Молдовы. После этого оборонное ведомство начнет процедуру его ратификации в парламенте.

Носатый заверил, что документ не является секретным, а его полный текст опубликуют на официальном сайте законодательного органа.

Напомним, президент Молдовы Майя Санду заявила о необходимости усиления сотрудничества Молдовы, Украины и Румынии для защиты воздушного пространства. По ее словам, страны должны объединять усилия для противодействия общим угрозам безопасности.

Как писал OBOZ.UA, в Молдове российский дрон упал неподалеку от жилого дома, после чего президент страны Майя Санду обвинила Россию в нарушении воздушного пространства и создании угроз для безопасности граждан. Инцидент вновь поднял вопрос о защите молдавского неба от российских беспилотников.