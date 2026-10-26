Блог | Проиграл Вучич, а выиграла Сербия, или Сколько еще "маленьких путиных" осталось в Европе

На Балканах Александра Вучича давно называют "путин мали", то есть маленький Путин.

Сегодня это прозвище звучит особенно метко, потому что маленький Путин сделал то, чего большой никогда не делает, и признал поражение.

Выступая в штабе своей Сербской прогрессивной партии около половины десятого вечера, Вучич сказал, что по выборке стало ясно: его блок проиграл.

Проиграл Вучич, а выиграла Сербия

По предварительным данным, Студенческий список получает около 52% голосов и 135–140 мест в парламенте из 250, тогда как список Вучича набирает около 39% и примерно 105 мандатов.

Ирония в том, что Вучич недавно ушел с поста президента, чтобы возглавить партийный список в качестве кандидата в премьеры. Хотел пересесть из одного кресла в другое, а остался без обоих.

Важно понимать, что Студенческий список состоит вовсе не из студентов.

Сами студенты установили правило: кандидатами не могут быть студенты, члены правящей коалиции, а также нынешние и бывшие функционеры парламентской оппозиции.

Основу списка составили 250 ученых, преподавателей, деятелей искусства и других людей с репутацией, отобранных студенческими пленумами

А выросло это движение из протестов после обрушения навеса на вокзале в Новом Саде в ноябре 2024 года.

Программа списка состоит из 11 пунктов, и первый блок имеет говорящее название "Сербия или мафия".

Студенты обещают создать специальную прокурорскую полицию, провести ревизию всех непрозрачных и переплаченных инфраструктурных проектов и люстрацию чиновников.

Так что похоже, Сербию ждут расследования и суды, а вместе с ними могут всплыть и российские деньги, и схемы, которые годами держали Белград на коротком кремлевском поводке.

Для Украины это, безусловно, возможность, ведь Москва теряет своего самого удобного партнера в самом сердце Европы.

Но в то же время это и вызов. Пленумы согласовали общий идеологический минимум, который включает уважение к действующей Конституции Сербии, в частности к положению о том, что Косово неотделимо от Сербии.

Новая власть пришла под лозунгами честности, а не любви к Западу или Украине, и еще предстоит увидеть, выберет ли она четкий проевропейский курс или попытается сохранять равновесие во внешней политике. Поэтому работать с новой Сербией придется так же настойчиво, как мы работали с каждым, кто не был нам врагом, но еще не стал другом.

Сегодня в Белграде празднуют студенты, а в Москве тихо считают, сколько еще "маленьких путиных" осталось в Европе.

Список становится все короче.