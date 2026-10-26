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Проиграл Вучич, а выиграла Сербия, или Сколько еще "маленьких путиных" осталось в Европе
Бывший президент Сербии Александар Вучич
На Балканах Александра Вучича давно называют "путин мали", то есть маленький Путин.
Сегодня это прозвище звучит особенно метко, потому что маленький Путин сделал то, чего большой никогда не делает, и признал поражение.
Выступая в штабе своей Сербской прогрессивной партии около половины десятого вечера, Вучич сказал, что по выборке стало ясно: его блок проиграл.
Проиграл Вучич, а выиграла Сербия
По предварительным данным, Студенческий список получает около 52% голосов и 135–140 мест в парламенте из 250, тогда как список Вучича набирает около 39% и примерно 105 мандатов.
Ирония в том, что Вучич недавно ушел с поста президента, чтобы возглавить партийный список в качестве кандидата в премьеры. Хотел пересесть из одного кресла в другое, а остался без обоих.
Важно понимать, что Студенческий список состоит вовсе не из студентов.
Сами студенты установили правило: кандидатами не могут быть студенты, члены правящей коалиции, а также нынешние и бывшие функционеры парламентской оппозиции.
Основу списка составили 250 ученых, преподавателей, деятелей искусства и других людей с репутацией, отобранных студенческими пленумами
А выросло это движение из протестов после обрушения навеса на вокзале в Новом Саде в ноябре 2024 года.
Программа списка состоит из 11 пунктов, и первый блок имеет говорящее название "Сербия или мафия".
Студенты обещают создать специальную прокурорскую полицию, провести ревизию всех непрозрачных и переплаченных инфраструктурных проектов и люстрацию чиновников.
Так что похоже, Сербию ждут расследования и суды, а вместе с ними могут всплыть и российские деньги, и схемы, которые годами держали Белград на коротком кремлевском поводке.
Для Украины это, безусловно, возможность, ведь Москва теряет своего самого удобного партнера в самом сердце Европы.
Но в то же время это и вызов. Пленумы согласовали общий идеологический минимум, который включает уважение к действующей Конституции Сербии, в частности к положению о том, что Косово неотделимо от Сербии.
Новая власть пришла под лозунгами честности, а не любви к Западу или Украине, и еще предстоит увидеть, выберет ли она четкий проевропейский курс или попытается сохранять равновесие во внешней политике. Поэтому работать с новой Сербией придется так же настойчиво, как мы работали с каждым, кто не был нам врагом, но еще не стал другом.
Сегодня в Белграде празднуют студенты, а в Москве тихо считают, сколько еще "маленьких путиных" осталось в Европе.
Список становится все короче.
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