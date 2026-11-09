Блог | Подать Ирану С-400 или не портить отношения с Трампом. Что выберет Путин?

Иран снова просит у России зенитные ракетные комплексы С-400. По данным британской The Telegraph, Тегеран ведет с Москвой переговоры о покупке одной из самых продвинутых систем ПВО в российском арсенале. Причина понятна: за восемь месяцев войны американские и израильские удары показали, насколько уязвимо иранское небо.

В последние дни это подтверждается регулярно: поступают сообщения об американских ударах по иранским объектам ПВО, в первую очередь на острове Кешм в Ормузском проливе. Президент США Дональд Трамп называет их "небольшими" и хвастается, что очередную иранскую зенитную установку уничтожили "минут за 15, может, за пять". В Вашингтоне настаивают, что речь идет об "оборонительных" ударах по системам, угрожающим американским самолетам, и война не возобновлялась.

Параллельно катарские посредники продолжают переговоры с Тегераном. То есть американцы бомбят иранскую ПВО и одновременно ведут разговоры о мире, а Иран ведет разговоры о мире и одновременно ищет в Москве средства, чтобы сбивать американские самолеты.

Однако кому как не иранцам знать, что переговоры можно вести бесконечно. Россия уже не раз отказывала Ирану в С-400: в 2019 году, по сообщениям СМИ, из-за отношений с Саудовской Аравией и Израилем, а позже из опасения обострить отношения с США. Сделка и сейчас не подтверждена. Но Кремль постепенно расширяет военную помощь Тегерану. В феврале Financial Times писала о сделке на 500 миллионов евро на поставку тысяч переносных зенитных ракет, американские СМИ сообщали о комплектующих для дронов, боеприпасах и спутниковых снимках.

Решится ли Москва на этот раз? Сейчас у Путина для этого больше стимулов, чем когда-либо. Отношения с Вашингтоном потеплели настолько, что Трамп сам публично уверяет, будто Россия Ирану почти не помогает. А каждый новый американский удар по Ирану делает Россию все более нужным союзником для Тегерана.

Впрочем, Москве и самой нужны все средства ПВО, которые только можно использовать. И едва ли проблемы "младшего партнера" для нее важнее собственных горящих НПЗ.