О чем писали ведущие медиа западного мира, когда в Киеве горела пораженная российской баллистикой многоэтажка. Фото
Последствия баллистической а...
Источник: ГСЧС Киева
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Вечером во вторник, 13 октября, российские войска снова атаковали Киев баллистикой – и уже второй раз за два дня Украина не получила предупреждение о пусках ракет от партнеров. В столице враг бил по энергетике, также пострадала многоэтажка, вследствие обстрела есть погибшие и пострадавшие.
OBOZ.UA проверил, какие новости в этот момент были в топе на сайтах крупнейших изданий. В то время, когда в Киеве горел пораженный врагом многоквартирный дом, ведущие мировые медиа в основном писали о другом.
Наиболее оперативными в освещении российской атаки на столицу самой большой страны Европы оказались редакторы британской газеты The Guardian.
Главная страница The Guardian.
Источник: Скриншот
Между тем BBC, CNN и Bild, а также итальянское информационное агентство ANSA вынесли на самую верхнюю позицию своих сайтов новость о том, что у Папы Римского диагностировали рак легких. Понтифик уже перенес операцию, в ходе которой ему удалили нижнюю долю правого легкого.
Параллельно с этим издания уделили внимание ходу Лиги чемпионов УЕФА.
Главная страница BBC.
Источник: Скриншот
Главная страница CNN.
Источник: Скриншот
Главная страница Bild.
Источник: Скриншот
Главная страница ANSA.
Источник: Скриншот
Тем временем во Франции крупнейшие медиа, в частности Le Monde, писали о протестах, продолжающихся в стране с сентября.
Главная страница Le Monde.
Источник: Скриншот
В Fox News первую страницу посвятили скандалу, развернувшемуся вокруг члена Палаты представителей США Ильхан Омар. Федеральные агенты провели обыск в доме демократки в рамках уголовного расследования, связанного с ее иммиграционными документами.
Главная страница Fox News.
Источник: Скриншот
А Politico писало о том, что у Украины больше рычагов влияния, чем год назад, и европейские лидеры предостерегают Дональда Трампа не упустить их, оказывая давление на Киев.
Главная страница Politico.
Источник: Скриншот
Как сообщал OBOZ.UA, вечером в понедельник, 12 октября, страна-агрессор Россия нанесла удар по Киеву баллистическими ракетами. По меньшей мере шесть взрывов в столице прозвучало до объявления воздушной тревоги. Предварительно, были задействованы ЗРК С-400.
Предупреждения от партнеров о запусках ракет в этот раз не поступало, сообщил президент Владимир Зеленский. Украинская сторона и международные партнеры выяснят, почему так произошло.
В то же время президент США Дональд Трамп заверил, что Вашингтон продолжает делиться с Киевом разведывательной информацией. В Украине же обеспокоены тем, что американская сторона не предупредила о баллистической угрозе, объяснив это плохими погодными условиями. Украинское руководство считает такое объяснение неадекватным.
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