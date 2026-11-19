"Приоритет – укрепление защиты нашего неба": Зеленский прибыл в Берлин на встречу Коалиции желающих. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин вместе со своей командой. Там запланирована встреча Коалиции желающих с участием более 40 партнеров. Среди участников также будет команда президента США.

Украина планирует сосредоточиться на усилении противовоздушной обороны, поддержке энергетики и финансов, а также дальнейших дипломатических шагах. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

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По словам президента, главный приоритет для Украины – усиление защиты неба. Также среди ключевых тем – энергетическая и финансовая поддержка, дипломатический процесс и дальнейшие шаги для завершения войны и обеспечения безопасности.

Зеленский подчеркнул, что Украина работает над тем, чтобы Европа была в полной мере представлена в переговорном процессе, а запланированные встречи дали конкретные результаты.

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В Берлине также запланированы переговоры с европейскими партнерами и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Кроме того, состоится встреча с участием американской стороны и советников по вопросам национальной безопасности европейских стран.

"Спасибо всем, кто помогает", – добавил президент.

Зеленский прибыл в Берлин на... Источник: Скриншот Развернуть

Зеленский прибыл в Берлин на... Источник: Скриншот Развернуть

Зеленский прибыл в Берлин на... Источник: Скриншот Развернуть

Кушнер назвал темы переговоров в Берлине

Спецпредставитель президента США и его зять Джаред Кушнер ранее также сообщил, что вместе со Стивом Уиткоффом отправляется в Берлин для консультаций с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

По его словам, главными темами встречи Коалиции желающих станут подготовка к следующему раунду переговоров, гарантии безопасности для Украины и более широкая система обеспечения стабильности в Европе.

"Наши приоритеты во время этой поездки – дальнейшее укрепление тесной координации с Украиной и Европой, работа над выработкой единой позиции по ключевым элементам прочного мира, а также совместная подготовка повестки дня и предложенного формата следующего раунда многосторонних переговоров. Мы также рассмотрим, как важная работа "коалиции желающих" может способствовать формированию послевоенных механизмов безопасности, в частности надежных гарантий для Украины и более широкой системы, которая укрепит стабильность в Европе и снизит риск будущих конфликтов", – написал Кушнер.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп выбрал более мягкий подход к диалогу с российским диктатором Владимиром Путиным. В то же время американский лидер постоянно требует уступок от Украины. Зеленский считает, что такая стратегия может быть связана не с личным отношением Трампа к нему, а с отношениями между странами.