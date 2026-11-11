"Приоритет – как можно скорее закончить войну": Зеленский раскрыл детали договоренностей по итогам встреч в Абу-Даби. Видео

В среду, 11 ноября, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится как можно скорее завершить войну с Россией путем достижения достойного мира. Европа должна быть представлена на всех этапах дипломатического процесса, а Соединенные Штаты должны усилить давление на Москву, чтобы заставить ее прекратить агрессию.

Об этом глава государства сообщил в своем обращении. Он также рассказал о результатах встреч украинской делегации с американской и российской сторонами в Абу-Даби.

Во время переговоров стороны обсудили три основных вопроса. В первую очередь речь идет о гуманитарном направлении, была достигнута договоренность о подготовке нового обмена военнопленными.

Особое внимание участники встреч уделили гарантиям безопасности для Украины. Президент подчеркнул, что первоочередной задачей должно стать прекращение войны, а важной составляющей дальнейших договоренностей – обеспечение безопасности украинского государства.

"Нужно, чтобы первым шагом стало окончание этой войны и гарантии безопасности Украины", – отметил глава государства.

Также делегации обсудили более широкие форматы дальнейшей дипломатической работы, в частности при участии европейских партнеров.

Следующим этапом станут контакты американских представителей с российской стороной. После этого разговора Украина планирует повторно согласовать позиции с партнерами и определить возможные дальнейшие шаги.

Зеленский сообщил, что следующая встреча с американскими представителями запланирована на 12 ноября в Дублине.

"Украинский приоритет – как можно скорее закончить войну достойным миром. Считаем, что Европа должна быть представлена на всех этапах реальной дипломатии", – подчеркнул президент.

Он также подчеркнул важность сильной позиции Вашингтона на переговорах с Москвой.

"Нужно, чтобы Америка занимала сильную позицию и так влияла на источник этой войны, а именно – на Россию, чтобы она закончила свою войну", – заявил Зеленский.

Глава государства поблагодарил американскую сторону за организацию встреч и посредничество, Объединенные Арабские Эмираты – за площадку для переговоров, а также премьер-министра Дании Метте Фредериксен и других европейских партнеров за поддержку Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится к скорейшему завершению войны с Россией путем достижения достойного мира. Европа должна быть представлена на всех этапах дипломатического процесса, а Соединенные Штаты должны усилить давление на Москву, чтобы заставить ее прекратить агрессию.