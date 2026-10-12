Блог | Президентские выборы во Франции – шанс для Украины

У Франции и Европы появился шанс!

Рафаэль Глюксманн уверенно побеждает. Набрав свыше 66% на праймериз, евродепутат, Рафаэль Глюксманн стал кандидатом социал-демократов на выборах Президента Франции-2027.

В праймериз приняли участие 120 787 избирателей из 140 тысяч зарегистрированных

Лидер партии Place publique значительно опередил руководителя Социалистической партии Оливье Фора, набравшего 14 % голосов. Сеголен Руаяль(старожили помнят эту красотку), одна из знаковых фигур социалистов и бывшая кандидатка в президенты в 2007 г. (обалдеть, 20 лет прошло), рассчитывала преподнести сюрприз, но получила менее 8% голосов. Жером Гедж и Эмманюэль Морель, набрали по 6% каждый.

Глюксман активно поддерживает Украину. Кстати, его дедушка родом из Черновцов.

По его мнению, Запад совершил огромную ошибку, годами игнорируя предупреждения российских правозащитников (таких как Анна Политковская) об истинной агрессивной природе путинской власти.

Поддерживает Израиль. Его дедушка и бабушка жили в подмандатной Палестине.

После 7 октября Глюксманн охарактеризовал ХАМАС как те ₽ ₽ ₽ ористическую организацию.

При этом Рафаэль заявляет, что политика нынешнего правительства Биньямина Нетаньяху ведет Израиль к катастрофе, с чем тоже не поспоришь, и имеет целью сделать невозможным создание палестинского государства.

С 2008 по 2012 год Глюксманн жил в Тбилиси и работал официальным Советником третьего Президента Грузии Михаила Саакашвили. Он активно поддерживал евроинтеграцию страны.

В 2009 г. Глюксманн женился на Эке Згуладзе, которая тогда занимала пост заместителя Министра внутренних дел Грузии. Именно она провела реформы полиции. При Шеварнадзе грузины боялись полицию больше, чем бандитов. А после реформы, доверие к полиции было порядка 92%.

На днях ему исполнится 47 лет.

Он режиссер.

Снял документальный фильм о геноzzzzиде в Руанде. И фильм "Orange 2004" об Оранжевой революции в Украине.

Рафаэль – сын выдающегося философа Андрэ Глюксмана. Представитель "новых философов" – бывших "новых левых" образца 1968 года, порвавших с левым движением в начале 1970-х годов после публикации книги "Архипелаг ГУЛАГ" А.СолженицынаВ 1975 г. опубликовал свою работу "Кухарка и людоед, рассуждения о государстве, марксизме и конzzzлагерях", где провел параллель между наzzzизмом и коммунизмом, утверждая, что марксизм всегда ведет к тоталитаризму. (На русском популярна и другая его книга "Достоевский на Манхэттене". Издательство: У-Фактория, 2006)

Философ родился в еврейской семье уроженцев Австро-Венгрии. Отец погиб в начале Второй мировой, а мать присоединилась к движению Сопротивления.

Не все знают, что само название "La Résistance", то есть Сопротивление, придумал уроженец Санкт-Петербурга Борис Вильде – лингвист, антрополог, сотрудник парижского Музея человека. Он покинул Россию в возрасте 11 лет – его мать эмигрировала в Эстонию. Впоследствии он осел во Франции.

В период первой и второй российско-чеченских войн Глюксман-старший выступал в поддержку чеченцев. Мир видел российских солдат, ворующих унитазы во время российско-грузинской войны 2008 г. и российско-украинской 2022 г.. Глюксман-старший видел это еще в российско-чеченскую.

Целых полгода (!) он провел в Чечне, а после организовал известное турне представителей чеченской делегации по Франции.

Писал жесткие, но справедливые, по отношению к Кремлю статьи в центральной газете страны – "Ле Монд".

Как и другие великие, похоронен на кладбище Пер-Лашез.

Пожелаем удачи его сыну!

Во Франции скоро будут поистине судьбоносные выборы, не только для Пятой Республики, но для всей европейской цивилизации: от далекого Дублина до героического Харькова.